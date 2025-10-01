El presidente del BCRP, Julio Velarde, se pronunció sobre el sistema de pensiones. (Foto: Joel Alonzo)
El presidente del BCRP, Julio Velarde, se pronunció sobre el sistema de pensiones. (Foto: Joel Alonzo)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El continúa. Así, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se ha vuelto a pronunciar, poniendo énfasis en las consecuencias de los cambios demográficos, ¿qué mencionó?

El sistema de reparto ya no da, se dio en el siglo XIX cuando había muchos jóvenes y pocos viejos, ahora es al revés, hay pocos jóvenes y muchos viejos. Y vamos a tener la desgracia de ser viejos antes de ser ricos. O sea, los países desarrollados ya son ricos, pueden tener más recursos para distribuir a la población mayor, nosotros vamos a ser viejos antes que ricos. Eso va a ser una tragedia para mucha gente”, señaló la autoridad monetaria.

LEA TAMBIÉN: Un tercio del retiro de AFP irá a compras y deudas, ¿cuál sería el Waterloo de afiliados?

Un sistema de reparto es como el de , donde los actuales aportantes financian las pensiones de los jubilados. Es decir, no existen cuentas individuales como en las AFP.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)
Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)

“Pensar que los hijos van a mantener a los padres va a ser cada vez más difícil. No voy a defender a . Pero, tiene que haber un sistema de pensiones, eso es indispensable. La verdad que el mejor sistema de pensiones probablemente con una población que va a ser decreciente es cuentas individuales”, añadió.

Además, se mostró en favor del aporte obligatorio para la jubilación, .

Julio Velarde se presentó en el Congreso de la República. (Fuente: Andina)
Julio Velarde se presentó en el Congreso de la República. (Fuente: Andina)

El problema es que la gente no ahorra, siempre es optimista de que va a ahorrar después o dice: ‘creo un pequeño negocio, me va a ir bien’. Y la verdad es que la mitad de las pequeñas empresas quiebran antes de los cinco años”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Si reforma de pensiones colapsa, ¿en qué se convertiría el sistema de AFP según economistas?

Tope de las tasas de interés

Con respecto a los , Velarde dijo que ese límite no lleva a que la entidad financiera preste a una tasa menor, sino que al fina “se excluye” a los usuarios de mayor riesgo.

“La señora Gonzáles, que querían que le cobren menos, simplemente no recibe el préstamo”, dijo. “Es una medida casi inútil”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

Fondo de afiliados de AFP retrocederá 13 años con octavo retiro, ¿forado seguirá creciendo?
Financiamiento de empresas con bonos lejos de auge, ¿qué tienen que ver afiliados de AFP?
AFP u ONP: ¿a cuál irán los nuevos afiliados?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.