El ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a Yessica Yabar Ugarte en el puesto de viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Esto se dio a través de la Resolución Suprema N° 120-2026-JUS publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Precisamente, la presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 119-2026-JUS se aceptó la renuncia formulada por Franco Salinas López al cargo de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones son refrendadas por el presidente de la República José María Balcázar Zelada y el titular de Justicia, Luis Enrique Jiménes Borra.