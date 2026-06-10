Ministerio de Justicia. (Foto: Agencia Andina)
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Redacción Gestión
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El ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a Yessica Yabar Ugarte en el puesto de viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Esto se dio a través de la publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Precisamente, la presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

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Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 119-2026-JUS se aceptó la renuncia formulada por Franco Salinas López al cargo de Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones son refrendadas por el presidente de la República José María Balcázar Zelada y el titular de Justicia, Luis Enrique Jiménes Borra.

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