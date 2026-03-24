Sobrepoblación en cárceles peruanas es del 139%, en datos del INPE. Foto: Joel Alonzo/GEC
Sobrepoblación en cárceles peruanas es del 139%, en datos del INPE. Foto: Joel Alonzo/GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Deshacinamiento,

Según el funcionario, la propuesta se elabora en pared con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“La sobrepoblación no solo es un tema de derechos humanos, sino también una forma de garantizar el orden en los penales”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: “Impuestos” que la Sunat no cobra, pero igual pagamos: ¿cuáles son?

Jiménez precisó que

Vale añadir que para reducir de manera efectiva la sobrepoblación carcelaria, la cual supera el 110% —en datos al 2022 del INPE—.

El ministro Jiménez reconoció que el hacinamiento carcelario influye en la inseguridad ciudadana. Foto: difusión
El ministro Jiménez reconoció que el hacinamiento carcelario influye en la inseguridad ciudadana. Foto: difusión
LEA TAMBIÉN: ¿Tus datos están seguros? Denuncias por uso indebido se multiplican por 20 en casi 10 años

El ministro de Justicia acotó que se realizará un análisis de la población penitenciaria para identificar a internos de menor peligrosidad, personas extranjeras y aquellos que podrían acceder a beneficios penitenciarios como la semilibertad.

TE PUEDE INTERESAR

¿Más cárceles?: crean grupo para proyectos de infraestructura penitenciaria
Cárceles fuera de control: el verdadero ministerio del crimen
Boluarte y vicepresidente de El Salvador se reúnen para tratar cooperación en seguridad y cárceles
Cárceles construidas con financiamiento privado: La viabilidad de la propuesta de la MML

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.