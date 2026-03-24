El ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Deshacinamiento, a fin de ordenar los centros penitenciarios del país.

Según el funcionario, la propuesta se elabora en pared con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“La sobrepoblación no solo es un tema de derechos humanos, sino también una forma de garantizar el orden en los penales”, apuntó.

Jiménez precisó que parte de los problemas de seguridad ciudadana se vinculan a lo que ocurre dentro de las cárceles.

Vale añadir que el Tribunal Constitucional dio una prórroga hasta el 2030 para reducir de manera efectiva la sobrepoblación carcelaria, la cual supera el 110% —en datos al 2022 del INPE—.

El ministro Jiménez reconoció que el hacinamiento carcelario influye en la inseguridad ciudadana. Foto: difusión

El ministro de Justicia acotó que se realizará un análisis de la población penitenciaria para identificar a internos de menor peligrosidad, personas extranjeras y aquellos que podrían acceder a beneficios penitenciarios como la semilibertad.