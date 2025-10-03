La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo este jueves en Palacio de Gobierno una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, con el objetivo de estrechar la cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecimiento del sistema penitenciario .

“¡Juntos contra el crimen organizado!”, indicó Presidencia en sus redes sociales al anunciar en un breve comunicado el encuentro entre Boluarte y Ulloa en Palacio de Gobierno.

Añadió que ambas autoridades reafirmaron su interés por intercambiar experiencias frente al crimen organizado, reforzar las políticas carcelarias y avanzar en iniciativas de integración económica.

Anunciada reconstrucción de cárcel El Frontón

El diálogo ocurre en un contexto en que el Ejecutivo peruano ha resaltado las recientes capturas de cabecillas criminales como alias El Monstruo, detenido en Paraguay, y El Pequeño J, acusado de un triple feminicidio en Argentina.

Asimismo, Boluarte anunció hace unas semanas su intención de reconstruir la cárcel de El Frontón, una prisión ubicada en la isla del mismo nombre, clausurada en 1986 cuando fue bombardeada para aplacar un motín de presos de la organización subversiva Sendero Luminoso, en un caso investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares peruanas.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió este jueves con el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa Garay. Foto: Presidencia.

En el Congreso, Ulloa recibió la máxima distinción honorífica del Parlamento Andino, la Gran Medalla de los Andes, “en reconocimiento a su liderazgo y a las transformaciones impulsadas por El Salvador en beneficio de su pueblo y como ejemplo para la región”.

Ulloa expuso ante legisladores “los profundos cambios” que ha experimentado El Salvador en materia de seguridad y explicó la estrategia que llevó a cabo el presidente, Nayib Bukele, para combatir la situación de violencia que atravesaba el país centroamericano.

“Con este espacio de diálogo y distinción, se reafirma el respaldo internacional a las políticas de seguridad y desarrollo impulsadas en El Salvador, consolidando al país como un referente de transformación en América Latina”, agregó.

¡Perú y El Salvador unidos contra el crimen organizado! La Presidencia de la República del Perú se reunió con el vicepresidente de El Salvador, con quién intercambiaron experiencias en materia de seguridad ciudadana para la protección de la población. #PonlePunchePerú pic.twitter.com/hoBYrbIBCW — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 3, 2025

LEA TAMBIÉN: Congreso impulsará creación de grupo de élite contra la extorsión al transporte público

Apertura de universidad salvadoreña en Perú

El vicepresidente salvadoreño tuvo además un encuentro con empresarios y con el gobernador de La Libertad, César Acuña, para dialogar sobre la próxima apertura en su país de una filial de la Universidad César Vallejo.

Previamente, recibió también una distinción de la Municipalidad de Lima de manos del alcalde Rafael López Aliaga.

Con información de EFE.