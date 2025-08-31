La presidenta Dina Boluarte evalúa construir un centro penitenciario en la isla El Frontón, en el Callao, donde busca trasladar a internos de alta peligrosidad para reducir el hacinamiento carcelario y desarticular redes criminales.

Según precisó la mandataria, se planea construir una cárcel para aproximadamente 2000 presos considerados de alto riesgo. Por ello, Boluarte visitó El Frontón con miembros del Ejecutivo para inspeccionar el antiguo penal y definir acciones de reapertura.

“Vamos a trabajar arduamente para que este penal esté listo lo más antes posible”, indicó la presidenta, tras supervisar el área que será destinada a la construcción del establecimiento penitenciario El Frontón.

El proyecto contempla que los internos se sometan a un régimen especial con estricta vigilancia, restricciones de comunicación y control riguroso de visitas bajo criterios definidos. Asimismo, la cárcel tendrá más de 57 mil metros cuadrados, diseñada para aislamiento, vigilancia permanente y acceso restringido.

El penal dispondrá de servicios complementarios y un muelle logístico para garantizar el transporte de materiales y personales.

Tras la inspección en la isla El Frontón, la presidenta Dina Boluarte tuvo una reunión de coordinación con ministros y otras autoridades en la Escuela Naval del Perú, con el objetivo de definir las primeras acciones que permitan dar viabilidad al proyecto.

Por otro lado, anunció que este miércoles se suscribirá un convenio entre los ministerios de Justicia, de Defensa y de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que sus equipos técnicos trabajen de manera conjunta y se reduzcan los plazos en la construcción del nuevo penal.

Recordemos que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, convocó con carácter de urgencia a los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) para evaluar la posible reapertura del penal “El Frontón” para jefes o cabecillas de organizaciones.

La sesión está programa para el 2 de septiembre, donde se debatirán temas relevantes del sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

Acompañaron a la Isla Frontón, a la presidenta, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez; de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury Talledo; del Interior; Carlos Malaver Odias; de Educación, Morgan Quero Gaime; entre otras autoridades.