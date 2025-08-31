Waldemar Espinoza Soriano, uno de los historiadores y etnólogos más reconocidos del Perú, falleció a los 89 años.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de su cuenta de Facebook, donde se publicó un breve comunicado sobre el velorio.

“A todos los amigos, alumnos y seguidores del Dr. Espinoza. Informamos que el velatorio se llevará a cabo hoy (domingo 31 de agosto) a partir de las 5 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima”, se indica en una publicación en la red social.

Por su parte, la Biblioteca Nacional del Perú realizó una publicación lamentando el fallecimiento del historiador y resaltando su legado.

Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y compartió aulas con figuras como Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. Su legado académico sigue siendo referencia para las nuevas generaciones.

Espinoza fue etnólogo, investigador y docente por más de cuarenta años, dedicando su vida al estudio de la historia andina prehispánica y colonial. El especialista publicó más de 30 libros y diez de sus obras fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

📷 La Biblioteca Nacional del Perú lamenta profundamente el sensible fallecimiento del historiador Waldemar Espinoza Soriano (1936-2025), maestro incansable en la construcción de la memoria y la identidad del Perú. pic.twitter.com/2jYVHWd1VK — BibliotecaPeru (@BibliotecaPeru) August 31, 2025

Waldemar Espinoza Soriano se formó bajo la guía de referentes de la historiografía peruana, como Raúl Porras Barrenechea y Luis E. Valcárcel.

En la Universidad San Marcos obtuvo el grado de bachiller con la tesis “Rebeliones indígenas y mestizos en la sierra septentrional del Perú (1756-1821)”, para luego alcanzar el grado Doctor en Humanidades con mención en Historia.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes de la UNMSM realizarán internado en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas

Sus libros y publicaciones fueron importantes para entender la historia del Perú desde una perspectiva crítica, resaltando el rol de los sectores populares en la construcción de la identidad nacional.