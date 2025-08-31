Fallece a los 89 años Waldemar Espinoza Soriano, destacado historiador peruano. Foto: ANDINA
Fallece a los 89 años Waldemar Espinoza Soriano, destacado historiador peruano. Foto: ANDINA
, uno de los más reconocidos del Perú, falleció a los 89 años.

La noticia de fue confirmada a través de su cuenta de Facebook, donde se publicó un breve comunicado sobre el velorio.

“A todos los amigos, alumnos y seguidores del Informamos que el velatorio se llevará a cabo hoy (domingo 31 de agosto) a partir de las 5 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima”, se indica en una publicación en la red social.

Por su parte, la realizó una publicación lamentando el fallecimiento del historiador y resaltando su legado.

Estudió en la y compartió aulas con figuras como Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. Su legado académico sigue siendo referencia para las nuevas generaciones.

fue etnólogo, investigador y docente por más de cuarenta años, dedicando su vida al estudio de la historia andina prehispánica y colonial. publicó más de 30 libros y diez de sus obras fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

se formó bajo la guía de referentes de la historiografía peruana, como Raúl Porras Barrenechea y Luis E. Valcárcel.

En la obtuvo el grado de bachiller con la tesis “Rebeliones indígenas y mestizos en la sierra septentrional del Perú (1756-1821)”, para luego alcanzar el grado Doctor en Humanidades con mención en Historia.

fueron importantes para entender la historia del Perú desde una perspectiva crítica, resaltando el rol de los sectores populares en la construcción de la identidad nacional.

