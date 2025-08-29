El Gobierno anunció que presentará ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al 2026 con un monto que asciende a los S/ 257,261.62 millones, representando un incremento de 2.16% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025. En detalle, se tratan de S/ 5,460.57 millones adicionales.

La presentación de este presupuesto toma especial relevancia por un contexto complicado para las finanzas públicas del país y porque se trata de la disposición de recursos que heredará la gestión de Dina Boluarte a quien la suceda.

El Perú viene incumpliendo dos años consecutivos su regla de déficit fiscal y, para este 2025, se prevé un tercero, que afectaría la credibilidad del país. En julio, el déficit fue de 2.6% del PBI, por tercer mes consecutivo. La meta del Gobierno es que cierre en un 2.2%, luego de cerrar el 2024 en un 3.6%. Estimados independientes lo ubican más en un 2.8%.

Variaciones en niveles de Gobierno

Gestión pudo conocer el documento que se planteará . Se observan variaciones relevantes. El Gobierno Nacional contaría con recursos por S/ 163,922.86 millones. Esto viene a ser más del 64% del presupuesto total que se asignaría.

Del monto en este nivel de Gobierno, más de S/ 102,257.11 millones se derivarían para gasto corriente, que está vinculado al pago de remuneraciones. Esto es el 62% de los recursos de este nivel.

Frente al presupuesto de este año, el Gobierno Nacional registraría un incremento de 1.17% o de S/ 1,903.53 millones.

En tanto, los gobiernos regionales recibirían más de S/ 59,163.78 millones, que representan el 23% de los recursos totales. De su presupuesto, casi el 75% se orientaría para gastos corrientes (S/ 44,113.83 millones).

Comparado con el presupuesto de este año, los gobiernos regionales tendrían una reducción de casi 8%, traducido en S/ 4,705.30 millones menos.

Mientras que, a nivel de gobiernos locales, se tendría un presupuesto de S/ 34,174.96 millones, lo que es equivalente al 13% del total. Lo destinado para gastos corrientes asciende a los S/ 19,909.75 millones, es decir, más del 58%.

Respecto al presupuesto de este año, los gobiernos locales observarían una contracción de 3.25% o S/ 1,148.26 millones menos.

De otro lado, sobre las fuentes de financiamiento, responderán, principalmente, a recursos ordinarios con S/ 170,939.54 millones. Esto representaría poco más del 66% del presupuesto que se pretende aprobar.

A esto se suma que se tendrían S/ 9,042.02 millones por recursos directamente recaudados; otros S/ 31,902.77 millones por recursos por operaciones oficiales de crédito; otros S/ 521,392.05 millones por donaciones y transferencias; y otros S/ 44,855.88 millones por recursos determinados.

Más detalles

Asimismo, se dispondría que los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, asciendan a S/ 300.

En tanto, la bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero, sería de S/ 400.