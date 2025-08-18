En este país, si eres lento, opaco y amigo del poder, siempre tendrás un cheque esperándote. Pero si ejecutas rápido, con resultados y transparencia, más te vale no celebrar: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría cerrarte el grifo en cualquier momento. Y eso es exactamente lo que le acaba de pasar a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), una entidad que en el 2024 ejecutó el 98% de su presupuesto –un récord en el sector público– y que hoy ve cómo sus proyectos se paralizan mientras el dinero fluye hacia donde la eficiencia es apenas un mito.

La ANIN no es perfecta, pero sus cifras hablan solas: el año pasado invirtió S/ 5,200 millones y, en abril de este año, representó el 32.1% de toda la inversión pública del Gobierno Nacional. Superó a ministerios y gobiernos regionales. Y no lo hizo por arte de magia, sino gracias a una gestión con soporte técnico internacional, cortesía del Gobierno británico.

Recientemente gremios advirtieron que falta de recursos a ANIN podría generar pérdidas de más de S/ 400 millones para el Estado. (Fuente: Andina)

Con esos antecedentes, cualquiera pensaría que el MEF estaría feliz de seguir apostando por ellos. Pues no. Para este 2025, la ANIN arrancó con un presupuesto de S/ 3,131 millones, suficiente solo hasta mayo. Aunque pidió S/ 6,000 millones para todo el año, en enero recibió apenas la mitad y, en junio, el MEF decidió no transferir los S/ 3,000 millones restantes. Sin previo aviso.

El resultado: obras paralizadas, contratistas sin cobrar y al menos 3,000 despidos confirmados, con la amenaza de que más de 20,000 personas terminen en la calle. Hay proyectos con el 95% de avance que se han detenido a diez días de concluirse. Pero eso sí, desde el MEF nos recuerdan que las entidades deben “optimizar sus recursos” y “priorizar proyectos estratégicos”. Como si dejar inconclusas obras contra el Fenómeno de El Niño en Piura, Ica o Tumbes fuera una brillante estrategia de optimización.

El golpe no es solo social. La interrupción de obras ejecutadas desde el 2019 para mitigar lluvias podría significar pérdidas de hasta S/ 400 millones si el agua se lleva las estructuras. Y reactivarlas costará entre S/ 90 y S/ 100 millones extra. A eso súmele la mancha en la reputación de la ANIN como pagador confiable: más costos financieros, más seguros caros y más empresas evitando participar en sus licitaciones.

Mientras tanto, en el mundo paralelo del MEF, la chequera se abre generosa para causas menos inspiradoras. Petroperú, una petrolera que vive en números rojos, sigue recibiendo rescates disfrazados y garantías estatales. Y hace poco, el ministro Raúl Pérez Reyes anunció transferencias por S/ 1,300 millones a gobiernos regionales y locales, sin importar si son eficientes o no. Ahí está el Gobierno Regional de La Libertad, del aliado César Acuña, que adjudicó S/ 300 millones a una joven de 23 años sin título universitario y con la experiencia de unas prácticas en notaría. Eficiencia, dicen.

En este país, el mensaje es claro: si ejecutas rápido y bien, te cierran el grifo; si eres lento, opaco o amigo del poder, te lo abren de par en par. Un sistema perverso que premia la mediocridad y castiga la eficiencia.

Al final, parece que en el Perú no se gobierna para construir más rápido, sino para que todo avance al ritmo de la política: lento, selectivo y con premio asegurado para los amigos. Porque aquí, terminar una obra no da votos… pero repartir el presupuesto, sí.