Lo que se necesita es que estos recursos se distribuyan con un mecanismo claro que garantice su reinversión de forma estratégica en infraestructura turística, seguridad, conservación y servicios básicos de calidad para los visitantes. (Ilustración: Lavida)
Lo que se necesita es que estos recursos se distribuyan con un mecanismo claro que garantice su reinversión de forma estratégica en infraestructura turística, seguridad, conservación y servicios básicos de calidad para los visitantes. (Ilustración: Lavida)
Únete a nuestro canal

Escribe: Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.