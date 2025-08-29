Además de corroborar la estimación económica de crecimiento de 3,5% en el Perú para el 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó novedades en la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029.

¿Cómo se dinamizarán el sector público y el privado? Hay un factor de seguridad ciudadana que deben tener en cuenta.

El peso de la inseguridad en el PBI

De acuerdo con el documento oficial, la inseguridad ciudadana se posiciona como una arista que podría deteriorar el clima de negocios y modificar, así, las decisiones de inversión y consumo.

“La inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico, debido a que afecta la actividad empresarial, genera un mayor gasto en medidas de seguridad y provoca incertidumbre en los agentes económicos. La inseguridad impacta de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros”, se puede leer.

Por ello, el MEF extiende una estimación numérica: el costo económico que genera la inseguridad representaría alrededor de 1.7% del PBI de 2025, lo que equivale a S/ 19,800 millones. Especifica, en ese sentido, que el costo en el sector privado equivale a 1.2% del PBI (S/ 13,900 millones) y para el sector público asciende a 0.5% del PBI (S/ 5,900 millones).

Esto equivale en soles la inseguridad ciudadana en el Perú. (Foto: Andina)

Otros elementos al acecho

Aparte de la conflictividad social e inseguridad ciudadana, el MEF identifica otros escenarios que podrían modificar la economía nacional. Entre ellos, la inestabilidad política en un contexto preelectoral, ya que podría generar incertidumbre y postergar decisiones claves de inversión y gasto; o las condiciones climáticas adversas, como la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña, que podrían afectar la producción agrícola y pesquera.

La cartera también considera el contexto internacional adverso, caracterizado por una menor demanda externa, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas e intensificación de la guerra comercial arancelaria.

Tasa de homicidios

El MEF también calcula un incremento de la tasa de homicidios en Perú de 3.2%, variable usada como proxy de inseguridad, lo cual habría restado a la tasa de crecimiento anual del PBI entre 0,4 p.p. y 0,8 p.p. en el 2024.