El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que la economía peruana cerraría el 2025 con una tasa de crecimiento de 3.5%, así lo confirmaron mediante el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029.

La expectativa se mantiene respecto al Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas (IAPM) publicado en abril. Como se recuerda, en ese mes se revisó la proyección de 4% a 3.5% por el riesgo global.

Luego de un primer semestre con un crecimiento de 3.4% impulsado por el mayor dinamismo de la demanda interna, el MEF proyecta un mayor avance en la segunda mitad del año.

“En los próximos meses, la actividad económica se mantendrá dinámica, lo que se refleja en los buenos resultados de los indicadores adelantados de actividad económica”, indica el MMM.

Durante este segundo semestre, e incluso a lo largo del año 2026, se espera que la actividad económica se mantenga “dinámica, impulsada por el fortalecimiento de la demanda interna y la resiliencia de la oferta primaria”.

Solo para el 2026 se estima que la actividad económica crecería 3.5%.