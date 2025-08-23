El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó hoy la designación de Claudia Rosalía Centurión Lino como nueva representante del sector ante el Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 396-2025-EF/10, publicada en el diario oficial El Peruano, y se sustenta en el Decreto Legislativo N.° 1693, que regula la organización y optimización de la actividad empresarial del Estado. Según esta norma, el directorio de Fonafe está integrado por siete miembros, entre ellos dos representantes del MEF, designados mediante resolución ministerial.

Fonafe, entidad adscrita al MEF, supervisa la gestión de 34 empresas públicas estratégicas, entre las que se encuentran EsSalud, Banco de la Nación, Agrobanco, Cofide, Corpac y Sedapal, entre otras. Petroperú, sin embargo, no forma parte de su ámbito desde 2006.

La decisión del MEF se da en un momento de movimientos internos en Fonafe. Como informó hace unos días Gestión, Roberto Yafac, director ejecutivo de la entidad desde agosto de 2024, presentó su carta de renuncia el pasado 20 de agosto, la cual -según el propio documento- habría sido solicitada por el jefe del Gabinete de Asesores del MEF, Fernando Luis Silva Abanto.

Esta situación ha generado preocupación dentro de la institución, ya que la salida de Yafac aún no se hace oficial y tampoco se conoce quién asumiría la dirección ejecutiva.