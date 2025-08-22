Sobre la próxima normativa para las APP, el ministro destacó que “caminaremos en la línea” de lo que hizo Colombia con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Foto: MEF.
Sobre la próxima normativa para las APP, el ministro destacó que “caminaremos en la línea” de lo que hizo Colombia con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Foto: MEF.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Cusco.- Máximo el próximo 30 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe publicar el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM), que marcará la senda económica del Perú para lo que queda del 2025 y los próximos 3 años. Al respecto, el titular del sector, Raúl Pérez Reyes, adelantó qué planteará la cartera en este documento clave.

TE PUEDE INTERESAR

Alfredo Thorne: “La profesionalización en el MEF se ha perdido mucho”
ANIN quiere que su presupuesto aumente 140%, pero “nos alejaría de reglas fiscales”, dice MEF
ANIN espera desde junio transferencia de fondos prometidos por MEF: ¿cuánto se perdería?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.