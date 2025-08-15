El MEF ha comunicado que está analizando alternativas para atender el pedido presupuestal de la ANIN, pero ha reconocido también el riesgo que representa la solicitud para las cuentas fiscales del país. Foto: ANIN.
El MEF ha comunicado que está analizando alternativas para atender el pedido presupuestal de la ANIN, pero ha reconocido también el riesgo que representa la solicitud para las cuentas fiscales del país. Foto: ANIN.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En las últimas semanas, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) decidió paralizar la ejecución de más de 20 obras a su cargo, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les facilita recursos para reactivarlas. La situación sigue sin resolverse, y mientras no ocurra, el sector privado de infraestructura ya advierte que se podrían arriesgar nuevas inversiones para el Perú.

