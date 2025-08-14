A pesar de ello, agregaron, debido a la importancia de garantizar la continuidad de obras clave de la ANIN, el MEF se encuentra evaluando alternativas para atender sus requerimientos, de manera priorizada. Foto: MEF.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió, mediante un comunicado, a los pedidos de presupuesto desde

La cartera precisó que para el Año Fiscal 2025, el Congreso de la República aprobó a la ANIN un presupuesto de S/ 3,131 millones, por toda fuente de financiamiento.

Pero que actualmente, la demanda adicional que solicita la ANIN asciende a S/4,389 millones, lo cual representaría un incremento del 140% de su presupuesto. Entregar estos recursos extra traería graves consecuencias para las cuentas fiscales del país.

“Asignar recursos adicionales sin respaldo en un incremento de la recaudación y sin financiamiento sostenible, encareciendo el endeudamiento, reduciendo la capacidad de financiar servicios esenciales y atender emergencias, limitando además el espacio fiscal futuro, afectando la estabilidad macroeconómica y desalentando la inversión privada”, advirtió el MEF.

En ese sentido, el ministerio deslizó que la ANIN tuvo que hacer una mejor optimización de los recursos que inicialmente le fueron asignados para ejecutar sus proyectos estratégicos.

A pesar de ello, agregaron, debido a la importancia de garantizar la continuidad de obras clave de la ANIN, el MEF se encuentra evaluando alternativas para atender sus requerimientos, de manera priorizada, dentro de los límites de gasto autorizados por el Congreso y bajo estrictos criterios de responsabilidad fiscal.

“Este análisis permitirá identificar posibles reasignaciones, siempre que exista disponibilidad real de recursos y sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, remarcaron.

