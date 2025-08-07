La limitada asignación de recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) viene generando la paralización de obras públicas, sobrecostos y pérdida de eficiencia operativa, alertó el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El gremio resaltó que la ANIN inició el 2025 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de apenas S/ 3,131 millones, cifra que solo permitió la ejecución de proyectos hasta mayo .

El monto asignado, indican, contrasta con la alta capacidad de ejecución demostrada por la entidad en 2024. El año pasado logró usar cerca del 98% de sus recursos, equivalentes a S/ 5,200 millones.

De acuerdo con el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre de julio la ANIN ya había ejecutado el 85 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), equivalente a S/ 3,141 millones. Por ello, se requieren mayores recursos para darle continuidad a su eficiencia operativa.

La insuficiencia presupuestal está generando efectos graves como costos hundidos, sobrecostos contractuales, paralización de obras y pérdida de confianza en los procesos de contratación pública, advirtió la CCL.

“Es de suma urgencia la transferencia de nuevos recursos a la ANIN para asegurar la continuidad de la ejecución de las obras de la entidad durante el ejercicio fiscal 2025. De no transferirse dichos recursos se corre el peligro de perder lo ya ejecutado en las obras de defensa contra el Fenómeno de El Niño, generando una perdida mayor a los 200 millones de soles”, expresaron.

Ante este panorama, el gremio insta al MEF a tomar acciones inmediatas y estratégicas para no comprometer el desarrollo del país ni la generación de empleo. Solo en abril de 2024, la ANIN representó el 32.1 % de toda la inversión pública ejecutada por el Gobierno Nacional .