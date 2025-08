Como se recuerda, esta medida del Gobierno busca resolver un marco regulatorio que le resta productividad a la economía peruana, además de generar costos adicionales. Inicialmente, se presentaron 402 medidas, pero finalmente se consideraron alrededor de 100 más, teniendo como fecha límite para su cumplimiento, según propios anuncios gubernamentales, julio pasado.

Uno de los gremios que estuvo presente fue Comex Perú. Su director ejecutivo, Jaime Dupuy, destacó como principal punto de la reunión la presentación del nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), Luis Fernando Ruiz Lecaros.

Gestión conoció que desde el 21 de julio ocupa este cargo. Anteriormente, apenas en julio de este año, fue designado como asesor de Gabinete de Asesores del Despacho del MEF. También ha sido miembro del directorio, en representación del MEF, de Perupetro.

Uno de los primeros compromisos de Ruiz Lecaros fue que se pondrá en contacto, en los siguientes días de esta semana, con los diferentes gremios para abordar el avance de las medidas sectoriales propuestas y consideradas en el primer paquete del “shock desregulatorio”, además de conversar sobre las nuevas que irían a un nuevo grupo.

Durante la sesión, que tienen una frecuencia de realizarse cada tres semanas, desde el MEF se realizó una presentación sobre los avances consolidados en una matriz y/o portal digital, que también sumará a las nuevas iniciativas para su discusión y análisis.

“Hay varias que se evalúan agregar y desde el CNCF son los encargados de darle el impulso”, precisó Dupuy.

Del reporte de los avances, el representante de Comex Perú destacó que el MEF tiene la intención de empezar a destrabar grandes proyectos de inversión, abordando la excesiva regulación a su alrededor. Sin embargo, uno de los frenos pasa porque la solución contempla ministerios más allá del MEF.

“No podemos quedarnos paralizado. Empezó de manera auspiciosa el shock desregulatorio, pero en las últimas semanas ya no. No vemos que hay un avance significativo y la idea es retomarlo. Realmente necesitamos acelerarlo. Puede que haya medidas que no son competencias únicamente del MEF, pero tienen que darse. No se trata de iniciativas de un ministerio puntual, sino del Gobierno, una política de Estado”, subrayó Dupuy.

Al respecto, recordó que, en su anuncio, estuvo presente el entonces titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Congreso de la República.

A su turno, David Epstein, director tesorero del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que el MEF dio cuenta de la aprobación de 266 de las 511 medidas del shock, alrededor del 50%. Básicamente, estas respondieron a la eliminación de barreras burocráticas, donde muchas ya las sancionaba el Indecopi.

“También había optimización, requisitos y plazos totalmente contrarios a la razonabilidad”, agregaron.

El MEF lidera el shock desregulatorio. | Foto: MEF.

El vocero de la SNI añadió que, entre las propuestas pendientes, hay 81 que están en evaluación; otras 140 que trabajan todos los gremios para formular eventuales reglamentos o proyectos de ley o dispositivos que se tienen que ver a nivel del Ejecutivo; y otras más de 20 se están tramitando.

Epstein coincidió en saludar las intenciones del MEF de apuntar, ahora, al destrabe regulatorio de grandes proyectos de inversión. “Falta lo tedioso que involucra a otras partes, pero hay intenciones fuertes [de trabajar]”, indicó.

“Por ejemplo, para el proyecto Anillo Vial Periférico hay alrededor de 5,000 propiedades que van a tener que ser expropiadas. Al respecto, se propondrá un decreto legislativo para su reubicación en bloque y no demora tanto como ocurrió en los terrenos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez”, complementó.

También valoró la aclaración sobre el objetivo del Gobierno respecto a la meta de déficit fiscal de 2.2%. “Ante ciertas condiciones macroeconómicas, incluso, mencionaron que podría ser menor”, dijo.

¿Qué más piden los gremios al MEF?

Como medidas prioritarias, desde la SNI solicitaron que se acelere la normativa y simplificación relacionada al silencio administrativo positivo para el desarrollo de proyectos del sector de infraestructura como también de industria, minería, pesca y otros.

Otro tema abordado fue la cantidad actual de feriados, que vienen afectando a la producción nacional, sostuvieron. “Esperamos que los feriados puedan ser reducidos en base a una propuesta que presente también el Ejecutivo al Congreso”, agregó. También se apuntó a una flexibilización de la rigidez laboral.

A esto se sumó la necesidad de trabajar en la unificación y reforma de los regímenes tributarios. “Existen, actualmente, cuatro regímenes y la propuesta es ir a un solo régimen que sea escalado. El MEF aceptó que va a trabajarlo y está la voluntad que ha presentado el Gobierno de plantear una lucha por la reducción de la informalidad en el país”, destacó Epstein.

La próxima reunión entre gremios empresariales y el MEF será el lunes 25 de agosto .