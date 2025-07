El último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte duró poco más de 4 horas. A pesar de su extensión, gremios empresariales han señalado que hubieron omisiones importantes en su contenido. Gestión recoge en esta nota las reacciones de algunos de ellos.

Vale precisar que, dentro del mensaje oficial que el Gobierno entregó al Congreso, se incluía al final hasta 16 páginas que “avances 2025-2026″ dividido por sectores económicos. Sin embargo, estos no fueron mencionados por Dina Boluarte durante su discurso al país.

Por ese motivo, los líderes empresariales consideraron que hubieron puntos clave que hubiesen esperado que la mandataria no solo mencionara, sino que profundizara, por su relevancia para la inversión privada.

SNI cree que la “gran omisión” fue Petroperú

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), por ejemplo, manifestó su preocupación porque, si bien el discurso mencionó la importancia del “shock desregulatorio”, no se profundizó en cómo avanzará este proyecto iniciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en lo que resta de este gobierno.

“Hay preocupación por ese tema. Hemos propuesto bastantes medidas. La presidenta dijo que se iban a hacer efectivas algunas de ellas, pero no mencionó ninguna en específico”, refirió.

Consideró que la presidenta Boluarte tampoco fue muy detallista respecto a la inseguridad ciudadana. Pero James indicó que para él la mayor omisión estuvo vinculada a Petroperú.

Gremios plantearon que una de las principales omisiones del discurso estuvieron vinculadas al futuro de la petrolera estatal. Fuente: Andina.

“No dijo casi nada. Omitió lo principal: ¿qué vamos a hacer con esa empresa para no seguir dándole dinero, que es de todos los peruanos y que no siga en pérdida? Es una gran omisión“, reclamó.

James también exigió que la mandataria salga a reconocer lo que ya el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, rápidamente aclaró: la meta para el déficit fiscal para este 2025 es de 2.2% del PBI y no habrá un tercer incumplimiento, como insinuó Boluarte en su discurso. “Es un error en el mensaje. Tiene que salir a la prensa a aclararlo y corregirlo. Crea cierta preocupación”, sostuvo.

Falto contundencia en mensaje sobre minería ilegal para la Confiep

Desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), su presidente Jorge Zapata, señaló que hubo una ausencia importante de firmeza en lo vinculado a la minería ilegal.

“Se tuvo que ser más claro en decir que no se retrocederá. Por ejemplo, señalar que los que quedaron fuera del Reinfo, porque no lo actualizan hace años, no volverán. Y los que han quedado, que el plazo para formalizar vence el 31 de diciembre de este año”, precisó.

Para Zapata la presidenta Boluarte tampoco dio grandes anuncios en torno a los proyectos mineros que se vienen en los próximos años. Donde sí cree que hubieron mensajes relevantes es en el área de infraestructura.

“Aunque igual me parece que faltó algo sumamente importante. ¿Cómo se resolverá el problema de las paralizaciones y la corrupción en la obra pública? Eso debió tocarse“, lamentó.

El presidente de la Confiep evocó que, como ha informado la Contraloría, en Perú hay obras paralizadas por un valor de hasta S/ 43 mil millones.

ADEX conforme, pero indica pendientes

Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, se mostró más satisfecho con lo señalado por Dina Boluarte.

"Trazó la hoja de ruta necesaria. El crecimiento proyectado entre 3.1% y 3.5% nos ubica como una de las economías más dinámicas de Sudamérica. Sin embargo, aún está lejos del 6% que se necesita a fin de reducir significativamente la pobreza, generar empleo formal y absorber a los miles de jóvenes que cada año egresan del sistema educativo”, destacó.

Como la SNI, Tello refirió que fueron mencionados asuntos de interés para el sector privado como el shock desregulatorio, pero dejó claro que falta “camino por recorrer” al respecto.

Lograr el desarrollo del Perú a través de las exportaciones –continuó– solo será posible si se acelera la agenda pendiente que incluye la aprobación de marcos normativos claves que promuevan la competitividad y la inversión, como la nueva Ley Agraria, la Ley de Zonas Económicas Especiales, entre otros.

ADEX remarcó la importancia de que el Gobierno impulse las Zonas Económicas Especiales en el país. (Foto: Andina).

El presidente de ADEX también saludó que la mandataria hiciera mención a las grandes obras de infraestructura en torno a irrigación. No obstante, puntualizó, se requiere desarrollar las vías de acceso, pues solo así se podrá movilizar la carga a lo largo y ancho del país. “Mencionó que las agroexportaciones se multiplicaran por 4 con los nuevos proyectos de irrigación y eso es una excelente noticia”, recordó.

Para cerrar, Tello planteó que el Gobierno debería establece como objetivo al 2030 que el 100% de las entidades públicas deben estar integradas digitalmente, con lo cual se incrementará la productividad del sector privado.