La presidenta Dina Boluarte se dirigió al país desde el Congreso de la República este lunes 28 de julio, en un Mensaje a la Nación que superó las cuatro horas de duración. Sin embargo, lo que llamó la atención tras el discurso fue que la mandataria no leyó 16 páginas del texto oficial que la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno digitalizó y envío a los medios de comunicación, el cual constaba de 97 páginas en total.

El documento, enviado a los medios antes de la ceremonia, incluía una serie de anuncios y mensajes políticos que no llegaron a pronunciarse. Algunas de las acciones si fueron mencionadas previamente, pero durante las primeras horas del mensaje.

Las páginas omitidas -de la 81 a la 96- detallaban los actos concretos previstos para 2025 y 2026, así como un bloque final con un tono político más marcado, donde Boluarte hacía un balance de su gestión y llamaba a la unidad frente a “poderes fácticos que pretenden socavar la democracia”.

Economía y Energía/Minas

En materia económica, de la sección que no leyó la mandataria, se iba a explicar -a modo de resumen- que el gobierno proyecta adjudicar 30 proyectos mediante asociaciones público-privadas (APP) por más de US$ 8,200 millones, en sectores como saneamiento, salud, educación, transporte, energía y turismo. Además, se aseguraba que el déficit fiscal se reducirá a menos del 1.8% del PBI al 2026, manteniendo la deuda pública en torno al 32% del PBI. También se preveían detallar adendas clave para el puerto de Matarani (US$ 700 millones) y la distribución de gas natural en siete regiones (US$ 430 millones), reforzando inversiones estratégicas en infraestructura y energía.

En Energía y Minas, se destacaba que para julio de 2026 entrarán en operación dos centrales solares en Arequipa (441 MW) que abastecerán a más de 642,000 hogares, junto con la adjudicación de 12 proyectos de transmisión eléctrica (US$ 843 millones) y 26 proyectos de electrificación rural en 14 departamentos (S/ 535 millones). Además, el plan incluía 24,000 conexiones eléctricas para familias vulnerables, 112,000 conversiones vehiculares a GNV, la masificación del gas natural en más de 300,000 hogares, y el desarrollo del Complejo Petroquímico del Sur para fertilizantes. Se anunciaban también iniciativas para formalizar y fortalecer la pequeña minería y minería artesanal, incluyendo una nueva ley y un fondo de incentivos para este sector.

Esta es una parte del mensaje que no leyó la mandataria y que fue enviado por Palacio de Gobierno a los medios de comunicación.

Educación

“A fines del 2025 entregaremos 34 Escuelas Bicentenario más, que se vienen construyendo en seis regiones —Lima, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Puno y Cusco—, lo que beneficiará adicionalmente a 65 mil estudiantes. De esta manera se completará 75 Escuelas Bicentenario, y al 2026 iniciaremos la implementación de 17 Escuelas Bicentenario más en nueve regiones, bajo un modelo de infraestructura moderna, inclusiva y sostenible”, señalaba el texto oficial.

El documento también indicaba que en 2025 se iniciará la construcción de cuatro Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Cusco, Pasco, Huancavelica y Apurímac; y que al 2026 se habrán entregado más de 83 mil becas, incluyendo la nueva Beca TEC, enfocada en formación técnica, que pasará de 300 beneficiarios en 2025 a 10 mil en 2026.

Asimismo, se preveía que más de 2 millones de niños de 3 a 5 años y de 1º a 3º de primaria aprenderán inglés fonético con apoyo de videos, audios y materiales educativos; y para 2026 la cobertura se ampliará hasta 6º de primaria, alcanzando a más de 4 millones de estudiantes.

Salud

Dina Boluarte informó que, antes de culminar su mandato, se entregarán el Hospital Lorena del Cusco y el de Bambamarca (Cajamarca), y se iniciará la construcción de cinco hospitales emblemáticos. Este y algunos de los siguientes puntos fueron también mencionados durante su mensaje ante el Congreso.

Según el documento, el Gobierno se compromete a entregar 195 ambulancias y, con el programa Minsa Móvil, se proyecta que al cierre del 2025 se hayan realizado 432 mil cirugías, reduciendo hasta en 62% el embalse de operaciones acumuladas.

En salud mental, Boluarte adelantó que para 2026 el Perú contará con 322 Centros de Salud Mental Comunitaria, lo que permitirá que más de 16 millones de personas accedan a atención especializada.

Asimismo, para 2026, el 90% de pacientes con tuberculosis accederá a pruebas rápidas y el 90% de niños menores de cinco años completará terapia preventiva. La mandataria también aseguró que se nombrará al 100% del personal CAS administrativo y asistencial de salud.

Transportes y Comunicaciones

En las páginas no leídas de su discurso, Dina Boluarte anunciaba que entre 2025 y 2026 se ejecutarán obras clave en aeropuertos, carreteras y conectividad digital. Para inicios de 2026 se prevé el inicio de trabajos de rehabilitación y ampliación en los aeropuertos de Pucallpa, Iquitos y Pisco, además de la culminación de obras en Piura y Chinchero. También se pondrán en servicio seis carreteras nacionales, como el Evitamiento Abancay y tramos de vías en Cusco, Pasco, Huánuco y Lima, que beneficiarán a unas 465 mil personas, junto a 74 puentes modulares distribuidos en 14 regiones del país.

Asimismo, el texto indicaba que para 2026 se conectará a más de 658 mil peruanos de 2,698 centros poblados con acceso a internet de calidad, beneficiando a 3,756 escuelas y centros de salud. También se avanzará en nuevos proyectos de banda ancha y última milla en regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho y otras 11 regiones, así como en el inicio de la construcción de la nueva Carretera Central y la modernización del Terminal Norte del Callao, con el objetivo de mejorar la infraestructura logística y digital del país.

Vivienda y Construcción

La mandataria tenía previsto señalar que hasta 2026 se culminarán más de 700 obras de agua y saneamiento en zonas rurales, con una inversión de más de 6,000 millones de soles, beneficiando a más de 600 mil personas.

Además, se adjudicarán cinco proyectos de saneamiento bajo asociaciones público-privadas (APP) por más de S/ 3,100 millones, y se entregará una cartera de proyectos por 11,000 millones con potencial impacto en más de 9.6 millones de ciudadanos. También se prevé incorporar ocho nuevos proyectos de agua y alcantarillado para Lima, con una inversión proyectada de S/ 8,000 millones.

La mandataria también proyectaba que más de 75,000 viviendas urbanas y rurales serán entregadas con una inversión de S/ 2,600 millones, de las cuales 5,000 se ejecutarán mediante obras por impuestos y canon a través de gobiernos subnacionales. Asimismo, se implementará una estrategia multisectorial en el ámbito rural que permitirá instalar los primeros 1,000 módulos de vivienda bioclimatizada WasiyMi con electrificación mediante paneles solares, y se formalizarán 180,000 predios, para que 700 mil peruanos puedan acceder a su título de propiedad.

Mujer y Poblaciones Vulnerables

En las páginas no leídas de su discurso, la mandataria anunciaba la creación de dos nuevos programas sociales. El primero, llamado Crecer Seguro, buscará brindar atención especializada a 40 mil niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y desprotección. El segundo, Kusi Ñan, será un programa nacional con un modelo de intervención integral para atender a 100 mil menores y jóvenes en situación de orfandad que viven en pobreza y pobreza extrema.

Además, el texto detallaba que para reducir la violencia familiar y de género, se crearán 10 nuevos Centros de Emergencia Mujer en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Pasco, Junín y Callao, con el fin de reforzar la atención y protección a mujeres y poblaciones vulnerables en riesgo.

Agricultura

En esta página, que de cierta forma resumía lo dicho previamente, Boluarte anunció que para julio de 2026 estarán en ejecución proyectos clave de irrigación como Alto Piura, Poechos, Chinecas, Majes Siguas, Chavimochic III, Iruro y Yanapujio, junto con convocatorias internacionales para nuevos desarrollos como Chinecas, Chonta, Margen Derecha y Cardos, con el objetivo de impulsar la agroexportación. También se proyectaba el financiamiento de 1,339 planes de negocio por S/ 352 millones, beneficiando a más de 42 mil productores, así como 466 planes de emprendimiento femenino por S/ 58 millones para más de 4,800 mujeres rurales e indígenas.

Además, el documento señalaba que al 2026 se gestionarán protocolos de acceso para 34 nuevos productos y mercados en Asia y Europa, se desembolsarán más de S/ 1,756 millones en créditos agrícolas para 107 mil productores.

Producción y Medio Ambiente

Dina Boluarte proyectaba que para julio de 2026 se culminará la modernización de tres Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) en La Libertad, Ucayali y San Martín, además de la entrega de un nuevo centro en Junín, con una inversión de 117 millones de soles. También se completarían las obras de los desembarcaderos pesqueros artesanales de Huacho, Chancay, Supe y San Juan de Marcona, con más de S/ 170 millones de inversión, y se iniciará la construcción del primer buque de investigación científica en el Perú, con un presupuesto de S/ 212 millones.

En materia ambiental, el texto indicaba que se culminará la ejecución de cinco rellenos sanitarios y plantas de valorización en Chiclayo, Chancay, Piura, Ilave y Chachapoyas, que beneficiarán a más de un millón de habitantes al evitar que 671 toneladas diarias de residuos vayan a botaderos.

Asimismo, se iniciarán ocho proyectos de recuperación de áreas degradadas en ciudades como Moyobamba, Tambopata, Tumbes, Paita, Nuevo Chimbote, Juliaca, Huánuco y Ferreñafe, y se implementará un programa nacional de conservación y recuperación de ecosistemas que intervendrá en 36 ecosistemas de la Amazonía, los Andes y la Costa. Además, se destinarán S/ 7.2 millones para bionegocios sostenibles en 19 regiones y se instalarán nueve estaciones de monitoreo de agua y cinco de aire en zonas mineras de Apurímac, Cusco y Pasco, con una inversión superior a 21 millones de soles.

Desarrollo e Inclusión Social y Trabajo

La mandataria detallaba que al 2026 se seguirá impulsando el crecimiento de los sectores más vulnerables a través de programas sociales como Foncodes, que con Haku Wiñay beneficiará a más de 36 mil hogares rurales, ayudando a pequeños productores a acceder a mercados. Además, el programa Juntos acompañará a más de 700 mil familias para garantizar la salud y educación de sus hijos, con intervenciones diferenciadas como la prevención de anemia en 50 mil hogares con niños menores de 3 años y charlas de autoestima y autocontrol para 200 mil adolescentes. También se fortalecerá la alimentación con un sistema complementario que atenderá a más de 6.5 millones de personas.

En materia laboral, el texto proyectaba que para 2026 el empleo formal privado crecerá 3,7%, alcanzando 4.3 millones de trabajadores formales, mientras se institucionalizan mecanismos para formalizar más empleos, incluyendo un registro nacional de trabajadores en la informalidad. Además, se lanzará la plataforma Recomienda.pe para visibilizar y conectar a más de 2 millones de autoempleados, y la SUNAFIL incorporará a 423 mil trabajadores a la formalidad mediante inteligencia artificial y análisis de datos. También se otorgarán 145 mil certificados de capacitación a través de Capacita-T, se capacitará a 5,685 jóvenes de bajos recursos para su inserción laboral, y se generarán 187 mil empleos temporales mediante 3,400 intervenciones priorizando zonas con pobreza y comunidades rurales.

Seguridad ciudadana y Justicia

En la parte del discurso que no leyó, Dina Boluarte aseguraba que su gobierno dejará una Policía Nacional con mayor capacidad operativa, especializada e interconectada, equipada con vehículos modernos, armamento actualizado, laboratorios forenses móviles y sistemas de comunicación encriptada y geolocalización para combatir la criminalidad y recuperar el control de zonas dominadas por el delito. También proyectaba la implementación de un laboratorio de criminalística de última generación y la ejecución de más del 50% del Plan Estratégico de Modernización del Equipamiento Policial 2025-2026, así como la conclusión del incremento salarial y reajuste de pensiones para el personal policial, estableciendo una escala unificada y digna.

En materia penitenciaria, las páginas detallaban que para 2026 se elaborarán los expedientes técnicos para la construcción de dos nuevos penales: uno en Huacho (16 mil internos) y otro en Quiruvilca, La Libertad (10 mil internos). Además, se inaugurará el penal de Abancay (785 unidades de albergue) y se iniciará la construcción de tres establecimientos penitenciarios en Arequipa (953 unidades, entrega en 2028), Pucallpa (1,256 unidades, entrega en 2027) y Colquepata, Cusco (2,520 unidades, entrega en 2029).

Presidencia del Consejo de Ministros

En las páginas no leídas, Dina Boluarte anunciaba que, a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en 2025 se entregarán nueve proyectos en Áncash, que incluyen cuatro instituciones educativas, tres intervenciones integrales y dos hospitales.

Para 2026, el Ejecutivo prevé haber realizado 10 Consejos de Estado Regional, dos municipales, cinco Munis Ejecutivos y seis Mesas Municipales, además de presentar 15 proyectos de ley de demarcación territorial al Congreso. También se indicó que la Oficina de Evaluación de la Inversión (OEDI) intervendrá en 70 proyectos por más de 3,200 millones de soles, y que en el segundo trimestre de 2026 se publicarán los resultados de los Censos Nacionales 2025, que ofrecerán información desagregada sobre la población, vivienda y comunidades indígenas del país.

Defensa y Relaciones Exteriores

Dina Boluarte iba a comentar que para 2025 se completará el proceso de adquisición y recepción de importantes equipos militares, incluyendo el segundo avión ambulancia, dos aviones estratégicos de transporte de pasajeros y la firma del contrato para la compra de 24 aviones de combate de primera línea para la Fuerza Aérea. Además, se contempla la adquisición de 30 vehículos blindados porta tropa 8x8 y 10 blindados 4x4 para fortalecer la capacidad operativa de la Compañía de Ingeniería del Ejército.

En política exterior, el gobierno proyecta culminar el proceso técnico para el ingreso del Perú a la OCDE y reforzar las relaciones con países de Asia —China, Japón, Indonesia, India y Singapur—, además de profundizar vínculos con Arabia Saudita y el Golfo Árabe. También se prevé consolidar las relaciones con Europa, enfocándose en comercio, inversiones, cooperación y ciencia y tecnología, con el fin de fortalecer la posición internacional del país.

Mensaje político

Finalmente, el discurso consignaba un llamado a la unidad política y defensa de su gestión, resaltando que el país superó “circunstancias difíciles y desafíos políticos, económicos y sociales” gracias a “la unidad y el compromiso de las instituciones y de todos nuestros ciudadanos”.

“Desde el primer día hice una promesa al pueblo peruano: trabajar de manera transparente y sin cometer actos de corrupción. Hoy puedo decirle al país que lo he cumplido”, afirmó, asegurando que su gobierno recuperó la estabilidad y avanza en la reactivación económica.

Boluarte advirtió sobre “enemigos de la democracia que pretenden cambiar la Constitución y robarnos la esperanza de un mejor país” y cuestionó la politización del sistema de justicia, señalando que “una institución fundamental del Estado viene siendo tomada por intereses subalternos ajenos al interés nacional”.

La mandataria ratificó que garantizará elecciones “libres, transparentes e incuestionables” en 2026 y que entregará el mando el 28 de julio de ese año: “Diremos misión cumplida: entregaremos un país más estable, con obras avanzadas y una democracia fortalecida”.

Boluarte cerraba su discurso con una convocatoria: “Convoco a todas las fuerzas políticas a un pacto por el Perú, un pacto de paz y unidad, de responsabilidad y de compromiso con la patria”.