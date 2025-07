El sector minero tiene un peso importante en la economía del Perú, pero aún hay retos que se deben enfrentar y que -en parte- recaen en el Estado y su velocidad para facilitar las inversiones en minería. En su discurso por Fiestas Patrias, Dina Boluarte, presidenta de Perú, recordó la cartera clave de proyectos mineros que tiene el país.

En concreto, resaltó que existe una cartera de 61 proyectos mineros registrados en el Ministerio de Energía y Minas, con una inversión conjunta estimada en US$ 65,000 millones.

Además, se están evaluando 134 autorizaciones de inversión en exploración y explotación , las cuales implicarán inversiones inmediatas, estimadas en más de US$ 6 mil millones.

Esto va alineado con lo que este diario ya había informado. Por ejemplo, Perú ya quería “tomar ventaja” con 48 proyectos de exploración de cobre, pero aún tiene limitaciones. Además, informó este diario, en un contexto donde el precio de la plata subió a máximos en 14 años, se detectó un conjunto de proyectos que pueden aprovecharse.

De manera más concreta, para el 2026, último tramo de su Gobierno -y quizá a inicios del próximo- Boluarte resaltó que se prevé iniciar la construcción de los proyectos Zafranal, Pampa de pongo, entre otros, con una inversión privada superior a US$ 4,700 millones, lo que impulsará el desarrollo del país.

Cabe recordar que se esperaba que ambos proyectos empiecen este año, pero no se logró.

Zafranal es una de las principales apuestas de cobre en la región sur del país, según el Minem. (Foto: GEC)

Cabe recordar que para Zafranal (de cobre) se espera una producción de 128,000 toneladas de cobre/año en los primeros 5 años; promedio de 76,000t/año durante toda la vida útil (19 años). La inversión estimada es de US$ 1,263 millones.

En el caso de Pampa de Pongo, la inversión estimada es de US$ 1,798 millones a US$ 1,799 millones (US$ 925 millones para construcción, US$ 856 millones para operación, US$ 18 millones para cierre).

La producción esperada es de 22.5 millones de toneladas de mineral de hierro al año, con una vida útil de 21.5 años de operación, cierre en 7 años adicionales.