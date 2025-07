El informe “Mine 2025” de la consultora es claro: en algunos indicadores financieros a las peruanas les fue incluso mejor que a las líderes mundiales. Pero a diferencia de los grandes jugadores, las operaciones en Perú no están yendo más allá de la actualidad.

PwC remarca la necesidad de que las mineras peruanas empiecen a explorar más proyectos mineros, con la visión de satisfacer las necesidades futuras que se proyectan en el planeta en varios frentes.

¿Una visión a mediano plazo que “no se siente” en Perú?

A partir de su análisis global, el reporte de PwC identifica siete “megatendencias” que marcarán el ritmo de la minería hasta el 2035.

Estos son el crecimiento poblacional y urbanización; transición energética; impacto ambiental; tecnología, innovación y automatización; capital humano; nuevas fuentes de financiamiento; y evolución política y regulatoria.

Según Pablo Saravia, socio líder de minería de PwC Perú, se observa que, entre las 40 principales mineras del mundo, estas ya están contemplando a la interna cómo responder con sus minerales a la demanda en cada una de esas áreas. “En sus memorias anuales ya rescatan las proyecciones de lo que necesitan hacer para asegurar el suministro de minerales. Se están generando asociaciones público-privadas para ello: gobierno-empresas o entre compañías”, explicó.

Si bien varias de las principales mineras del planeta ya están presentes en Perú, estas “proyecciones” de las que habla Saravia no estarían poniendo como foco a sus operaciones aquí.

El vocero de PwC planteó que ello puede deberse a varios factores, pero es una lectura clara, incluso revisando sus indicadores financieros. “En los últimos boletines estadísticos la inversión en exploración ha ido bajando, pero en Capex, en activos fijos y maquinaría, sube. Eso es un síntoma de querer extraer todo lo posible en el corto plazo, pero lo único que nos dará sostenibilidad al 2035 es incrementar el portafolio”, recalcó.

Para Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, los inversores mineros, ya sea de origen peruano o extranjero, están cautelosos de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2026.

“Es un mix de factores, pero si las empresas no invierten para mantener el nivel de producción y aprovechar los precios altos de los metales, pierden. Pero tampoco es que inviertan bastante porque están esperando que la coyuntura peruana se defina mejor”, estimó.

Además del componente electoral, el exministro cree que la minería ilegal, con la peligrosidad que representa y con antecedentes como el caso de la minera Poderosa en Pataz (La Libertad), también justifican esa posición más “paciente” de las mineras, a pesar del potencial del país en reservas.

Enfocados en lo que más rinde

El cobre y el oro, de acuerdo con el informe de PwC, son los dos minerales que “más brillan” en términos de exportaciones y ventas entre las principales 13 mineras en Perú, que son aquellas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

El cobre lideró las exportaciones en 2024, concentrando el 49.1% del total, con envíos por US$ 23,405 millones. Le siguió el oro con una participación de 32.4% y US$ 15,468 millones. Cerró el podio el plomo con US$ 2,293 millones de aporte (4.8%).

El cobre, además, llegó a representar el 57% de los ingresos entre las 13 compañías que PwC analizó. En los casos de Cerro Verde y Southern Perú alcanzó el 44.8% y 44.1% de participación, respectivamente.

Lo anterior es lógico, indicó Saravia si se toman en cuenta las bondades geológicas del Perú, pero no es suficiente para sostener las posiciones de producción mundial en cobre y plata al largo plazo.

“Estamos bendecidos en minerales, pero solo exportamos materia prima. Los compradores se encargan de darle valor agregado y que satisfagan las necesidades mundiales”, lamentó.

Puso de ejemplo al litio, metal clave para la transición energética, sobre el que Perú podría desarrollar más proyectos, pero que por temas burocráticos, como falta de una legislación facilitadora, no ha podido despegar, como sí lo hacen los vecinos Chile y Argentina.

En ello coincide Incháustegui, quien cree también que existen bastantes oportunidades en otros metales, sobre todo plata.

“La cartera de proyectos mineros actual supera los US$ 60,000 millones, pero el 75% es cobre y no todos están para arrancar. Hay oportunidades en plata, su precio ha subido como el caso del oro. También hay otros en zinc o plomo que perfilan interesantes”, apuntó el exministro.

Cifras incluso mejores que los líderes mundiales

Saravia destacó, por otro lado, la buena salud financiera que mostraron las 13 mineras top en Perú el año pasado. Una tendencia que se ha mantenido durante el primer trimestre del 2025.

Los ingresos en los primeros tres meses de este año alcanzaron US$ 3,906 millones, 17.8% más que el mismo periodo, pero en 2024, por citar un ejemplo.

Pero para el analista de PwC, más llamativo es que, en términos de EBITDA, este indicador para las peruanas creció 19.8% en 2024, respecto al 2023. Esto es mucho más de lo que varió para las top 40 mineras del mundo (5%) entre los mismos años.

“Eso se ha reflejado también en un aumento de los dividendos. Los accionistas ven frutos de su inversión, pero el estudio no contempla hacia dónde se llevan esa distribución. Se está descapitalizando la industria minera”, agregó.

Frente a esa duda, Incháustegui recordó que en Perú, además de las mineras locales, tenemos una gran diversificación de países de origen entre las mineras extranjeras.

“La guerra comercial entre China y Estados Unidos puede generar algún impacto en cobre, pero lo fuerte del Perú es que es un país polimetálico. Eso atrae inversiones de varios países, no solo esos dos”, rescató.