Durante las últimas semanas, la preocupación por la política comercial de Estados Unidos no solo ha impulsado los precios del oro y cobre. Esos repuntes llevaron a que los inversores buscaran a la plata como una opción más económica y solo en lo que va del 2025, la cotización ya subió alrededor de 35%, según el reporte de distintos medios internacionales.

Con Perú siendo el segundo productor de plata a nivel mundial, ¿qué impacto podrían tener estos mayores precios en la inversión minera?

Perú, productor y exportador de plata en el mundo

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que la producción de plata sumó 1′169,743 kilogramos finos a abril, es decir, un incremento de 12.7%. Además, las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), relevaron que la producción de este metal aumentó 1.6% en mayo.

Sobre las exportaciones, las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reflejan envíos por US$ 60 millones de plata refinada, un incremento de 26.8% respecto a similar periodo del 2024.

Los operadores con mayor participación en esta extracción son las mineras polimetálicas Antamina, Buenaventura, Chinalco, Volcan, Ares y Southern Perú, produciendo varios metales simultáneamente.

En paralelo también aparecen unos pocos proyectos que podrían concretarse en los próximos años. A la fecha se registran 5 proyectos de exploración minera de plata y hay otros 7 proyectos que ya son parte de la cartera de inversión minera a la espera de ponerse en marcha.

Estos proyectos aún podrían tardar entre cuatro y cinco años en convertirse en minas operativas, pero con esta alza de precios se podría abrir la puerta a una mayor exploración y desarrollo de proyectos mineros , señaló Luis Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas.

“Lo que normalmente gatilla este aumento de los precios es que haya más interés de empresas de afuera por explotar esos metales (...) Que los proyectos se concreten va a depender también de la permisología que hay en el país, de que se puedan aprobar rápidamente los permisos para explorar y con eso los plazos pueden acortarse”, comentó a Gestión.

Actualmente en la cartera de proyectos de inversión minera del Minem hay 7 proyectos que esperan ponerse en marcha.

Proyectos de plata en el Perú

Uno de los proyectos que están en una etapa de avance más desarrollada es el de Corani, operado por Bear Creek Mining en Puno. Pese a esto, estaba pausada y recientemente la compañía anunció que pospondría sus estudios de óxidos de plata.

Según se reportó en mayo, la minera buscaba estabilizar sus operaciones principales y su balance general antes de avanzar con el desarrollo a gran escala en Perú, ¿podrían reactivarse pronto con estas altas cotizaciones?

“Todo parece indicar que era por temas económicos que no estaba empezando la empresa (...) Estos precios altos hacen que las empresas puedan conseguir financiamientos o nuevos socios”, sostuvo Inchaustegui.

Pese a esto, Marcial García, líder del sector minero de EY Perú advirtió que por el alza de precios en los minerales puede verse opacada por una serie de factores estructurales que ya son bien conocidos, pero que no se les da una solución integral.

Entre estas causas menciona la tramitología engorrosa, los conflictos sociales, la minería ilegal, y la inestabilidad política, especialmente por las próximas elecciones

“Cada vez que hay elecciones en el Perú, hay candidatos que proponen reformar la Constitución y eso es un problema. La semana pasada hubo un intento de aprobar la Ley MAPE cambiando el régimen de concesiones para mal. Toda esta inestabilidad jurídica genera un desincentivo por los inversionistas”, precisó.

¿Qué tanto peso tiene las exportaciones de plata?

A pesar de ser el segundo productor mundial de plata y tener el segundo puesto como exportador de concentrados de este metal, Perú no está en el top global de principales vendedores del metal en todas sus formas, acorde a World’s Top Exports.

Esto estaría explicado en parte a que la mayoría de minas de plata son subterráneas y de menor tamaño, lo que limita la escala de extracción frente a grandes minas de cobre a tajo abierto.

“Es por la cantidad de yacimientos que se tienen. El Perú tiene minas importantes pero de tamaño mediano a pequeño de plata. Hay yacimientos de plata enormes en otras partes del mundo”, explicó Inchaustegui.

Además, García indicó que el aporte de la plata en la canasta exportadora es menor frente a gigantes como el cobre y el oro. Mientras el metal rojo representa un 30% de las exportaciones totales del Perú, el año pasado la plata refinada solo concentraba un 0.2%.

“El oro y cobre, que representan casi el 50% de nuestras exportaciones de manera conjunta. El año pasado se exportaron US$ 23,400 millones en cobre, US$ 15,500 millones en oro y apenas US$ 129 millones en plata”, comparó.

Esta diferencia, teniendo en cuenta datos del Minem, incluso se da en un contexto en el que se redujeron las exportaciones cupríferas en 13.9%. En tanto, en ese mismo periodo las exportaciones de plata aumentaron en 44.6%.

La demanda continuaría al alza. De acuerdo con The Silver Institute, el mercado se encamina a su quinto año en déficit de plata.

En ese sentido, Inchaustegui añadió que se esperaría que la cotización de la plata continúe siendo favorable pues no solo ha aumentado la demanda por la incertidumbre global, sino que el metal está ligado con el cambio de la matriz energética, por su necesidad en las centrales fotovoltaicas para impulsar energías renovables.