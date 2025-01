La cartera de proyectos de exploración minera en Perú destaca una inversión acumulada de US$ 226 millones en los metales estrella del país: cobre, oro y plata. Esta cifra representa el corazón de un total estimado de US$ 644 millones destinados a la exploración minera en el país.

Según los datos presentados por Zetti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Lima, los proyectos de exploración en fase de ejecución alcanzan los US$ 252.7 millones, mientras que aquellos en espera de autorización ambiental suman US$ 263.2 millones. En la fase de evaluación ambiental, se registró una inversión de US$ 128.4 millones.

Del total de exploraciones que están siendo ejecutadas actualmente, el cobre lidera con una inversión de US$ 138.7 millones, mientras que el oro/plata tiene una participación de US$ 87.3 millones. Esta cifra refleja el gran interés que genera la presencia de estos metales para la inversión en el Perú.

“El balance del año no ha sido deslumbrante, pero bastante mejor que en años anteriores. Y ahí vemos cómo tenemos los metales estrella que poseemos en la ejecución. La mayor cantidad en la cartera es de cobre, pero también tenemos oro y plata. Y eso es impulsado ciertamente por los altos precios de oro”, señaló el vicepresidente del IIMP.

Proyectos destacados

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 32 proyectos de exploración en fase de ejecución en la actualidad. Entre ellos, los de mayor inversión son Yumpag-Carama y Quicay II, ambos ubicados en la región Pasco, y el proyecto Picha, en Moquegua.

De los 32 proyectos de exploración, las regiones de Áncash y Arequipa lideran en número de iniciativas, con siete y seis proyectos en desarrollo, respectivamente. El cobre destaca como el mineral más demandado, con 18 proyectos, le sigue el oro con 5 y plata con 4.