Una investigación del Instituto Geofísico del Perú (IGP) revela la existencia de un sistema hidrotermal bajo el complejo volcánico del Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, el segundo más activo de los Andes peruanos, informóa la Agencia Andina.

Según el organismo científico, la investigación, realizada con el método magnetotelúrico, permitió obtener imágenes detalladas del sistema de conductos magmáticas que revelarían la existencia de un sistema hidrotermal bajo el volcán Sabancaya.

“Este hallazgo nos ayuda a comprender mejor la dinámica eruptiva del Sabancaya y los procesos que generan inestabilidad en toda la región del Colca”, afirmó Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.

Por su parte, José Luis Torres detalló que el estudio identificó un sistema de alimentación de magma bajo el volcán Hualca-Hualca, conectado a una cámara magmática superficial directamente debajo de Sabancaya.

El especialista indicó, asimismo, que el 90 % de los sismos que ocurren a profundidades mayores de 4 kilómetros se deben a la presencia de zonas de baja resistividad (10 Om), detectando además dos conductores eléctricos prominentes, entre 11 y 18 km de profundidad (<0,5 Om) y 3 a 8 km de profundidad (2–4 Om).

Este estudio científico fue publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth y fue liderada por José Luis Torres en conjunto con investigadores de Perú (IGP, PUCP), Francia (universidades Grenoble Alpes, Savoie Mont Blanc y Gustave Eiffel) y de Alemania (Dublin Institute for Advanced Studies, University Frankfurt, Institute for Applied Geophysicsy, Institute for Geothermal Research).

El estudio sugiere, además, que la actividad sísmica registrada en 2013 habría facilitado el ascenso de fluidos magmáticos desde el reservorio profundo hacia la cámara superficial.

“La información obtenida es clave para evaluar riesgos volcánicos y sísmicos en la región, y contribuye a la preparación de estrategias de prevención ante posibles escenarios eruptivos”, destacó Hernando Tavera, coautor de esta investigación.

Las cenizas y gases expulsados vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados. Foto: Andina

Por último, el IGP precisó que el estudio magnetotelúrico piloto se realizó en el 2022, con científicos del IGP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de las universidades de Alemania, Francia e Irlanda.



