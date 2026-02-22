Instituto Geofísico del Perú (IGP) informo que se activó varias quebradas, entre ellas la de San Lázaro. Foto: Omar Cruz /@photo.gec
Instituto Geofísico del Perú (IGP) informo que se activó varias quebradas, entre ellas la de San Lázaro. Foto: Omar Cruz /@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

siendo las áreas de posible afectación en los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores y Cercado. informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los lahares son flujos destructivos de lodo, ceniza y rocas volcánicas que descienden por las laderas y quebradas de los volcanes, activados principalmente por lluvias intensas, deshielos o erupciones.

Estas son las quebradas con descenso en curso:

- Quebrada El Pato: áreas de posible afectación en el distrito de Alto Selva Alegre.

- Quebrada Venezuela: áreas de posible afectación en los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Cercado.

- Quebrada Huarangueros – afluente de la Quebrada Huarangal-Los Incas: áreas de posible afectación en los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter.

- Quebrada Huarangal–Los Incas: áreas de posible afectación en los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter.

LEA TAMBIÉN: Compra de 24 aviones para la FAP da un nuevo paso: Contraloría ya emitió opinión
Instituto Geofísico del Perú (IGP) informo que se activó varias quebradas, entre ellas la de San Lázaro. Foto: Ministerio de Vivienda.
Instituto Geofísico del Perú (IGP) informo que se activó varias quebradas, entre ellas la de San Lázaro. Foto: Ministerio de Vivienda.

Posible afectación de viviendas, vías de comunicación, puentes, badenes, servicios e infraestructuras próximas al cauce de las quebradas.

El IGP recomienda a la población alejarse de las quebradas o torrenteras aledañas al volcán por donde descienden los flujos y mantenerse atentos a la información oficial de las autoridades, instituciones técnico-científicas y centros de operaciones de emergencia.

LEA TAMBIÉN: 4 cultivos enfrentan riesgos por el clima: el pronóstico que preocupa al agro

A las autoridades aconseja evaluar vías e infraestructura cercana y activar medidas preventivas si corresponde.

TE PUEDE INTERESAR

Sutran reporta 16 vías con tránsito restringido por lluvias y huaicos a nivel nacional
Gobierno evalúa acciones para socorrer a afectados por lluvias en Arequipa
Lluvias en Arequipa: desborde de torrenteras deja dos personas fallecidas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.