Esta tarde se registraron lahares en el volcán Misti, en la provincia y región Arequipa, que activaron varias quebradas como la de San Lázaro, siendo las áreas de posible afectación en los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores y Cercado. informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Los lahares son flujos destructivos de lodo, ceniza y rocas volcánicas que descienden por las laderas y quebradas de los volcanes, activados principalmente por lluvias intensas, deshielos o erupciones.
Estas son las quebradas con descenso en curso:
- Quebrada El Pato: áreas de posible afectación en el distrito de Alto Selva Alegre.
- Quebrada Venezuela: áreas de posible afectación en los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Cercado.
- Quebrada Huarangueros – afluente de la Quebrada Huarangal-Los Incas: áreas de posible afectación en los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter.
- Quebrada Huarangal–Los Incas: áreas de posible afectación en los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Jacobo Hunter.
Posible afectación de viviendas, vías de comunicación, puentes, badenes, servicios e infraestructuras próximas al cauce de las quebradas.
El IGP recomienda a la población alejarse de las quebradas o torrenteras aledañas al volcán por donde descienden los flujos y mantenerse atentos a la información oficial de las autoridades, instituciones técnico-científicas y centros de operaciones de emergencia.
A las autoridades aconseja evaluar vías e infraestructura cercana y activar medidas preventivas si corresponde.