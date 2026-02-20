Lluvias en Arequipa. (Foto: Difusión)
Lluvias en Arequipa.
Las lluvias intensas registradas en la ciudad Arequipa causaron el fallecimiento de dos personas durante la tarde de ayer, según el reporte preliminar de la Plataforma Regional de Defensa Civil.

a la altura de la asociación Milagros.

Un hombre de unos 42 años fue la segunda víctima, quien perdió la vida tras ser impactado, presuntamente, por un rayo en el distrito de Uchumayo.

Los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, que preside el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sanchez, se reunieron de emergencia para conocer la situación de la ciudad y asumir acciones inmediatas.

El gobernador informó que se acordó poner a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) toda la maquinaria pesada de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, así como de la Gerencia Regional de Infraestructura, para limpiar las viviendas y las vías que fueron inundadas por las aguas pluviales.

En la reunión se coordinó con las autoridades de la Tercera Región Militar para que personal de la compañía de Intervención Rápida apoye en las labores de limpieza y rehabilitación.

Monitoreo

Por su parte, el jefe de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Arequipa, Carlos Nacarino, refirió que los gobiernos locales son las entidades del primer nivel de atención en casos de emergencia en su jurisdicción, labor que pueden coordinar con la municipalidad provincial si la situación lo amerita y pueden acudir al Gore si la emergencia sobrepasa su capacidad de atención.

Las autoridades de la Plataforma de Defensa Civil continúan monitoreando y recibiendo información sobre los daños que ha ocasionado la lluvia intensa registrada esta tarde en la ciudad de Arequipa, a fin de coordinar la atención pertinente.

