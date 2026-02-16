Los residentes de California deben prepararse ante la inminente llegada de una poderosa tormenta invernal que amenaza con causar graves estragos en el estado a través de fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Ante este escenario de riesgo, las autoridades ya han puesto en marcha planes de contingencia para proteger a la ciudadanía. En los párrafos siguientes te determinaré las zonas específicas del ‘Estado Dorado’ donde se han ordenado evacuaciones preventivas en caso de que los pronósticos meteorológicos se cumplan.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el estado no solo recibirá lluvias durante este 16 de febrero, también está a la espera de fuertes nevadas y vientos capaces de derrumbar árboles y cortar el suministro eléctrico.

“Fuertes tormentas eléctricas podrían impactar las zonas costeras del centro y sur de California”, fue la advertencia del NWS en su cuenta oficial de X.

Respecto a la nieve en California, se prevé que la región de Sierra Nevada, incluyendo las estaciones de esquí aledañas al lago Tahoe, reciban aproximadamente 78 pulgadas hasta el miércoles 18 de febrero. A pesar de esta alerta, también cuenta con puntos positivos a largo plazo.

“La capa de nieve del estado está muy por debajo del promedio para este época del año debido a un patrón climático seco y cálido que se extendió desde mediados de enero hasta principios de febrero, por lo que el patrón climático activo será beneficioso para el suministro de agua en verano”, señaló Kai Kerkow, meteorólogo de Accuweather .

La región de Sierra Nevada podría recibir hasta 78 pulgadas de nieve en este inicio de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Posibilidad de flujos de lodo y escombros en California

Las intensas lluvias que se esperan en el Estado Dorado para este inicio de semana podrían impactar más de lo que imaginas. Por ejemplo, los residentes de Los Ángeles, específicamente aquellos que se sitúan en vecindarios afectados por incendios forestales, deberán tomar sus precauciones y, en el peor de los casos, evacuar en caso las precipitaciones se registren por muchas horas.

Existen muchas probabilidades de que estas lluvias ocasionen inundaciones y deslaves en dicha ciudad. Por esta razón, las autoridades estatales ya emitieron alerta de evacuaciones que durarán hasta el martes 17 de febrero.

Las intensas lluvias que se registrarán en California ocasionaría inundaciones y deslaves. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se mantienen sin suministro eléctrico en el sureste de EE.UU.

El reciente paso de un sistema de tormentas en el sureste del país no solo ha perjudicado los planes que tuvieron miles de familias durante este último fin de semana, también provocó que muchos hogares se encuentran sin suministro eléctrico.

De acuerdo al medio CNN , este evento meteorológico ocasionó cortes de electricidad en ciertas zonas de Florido, Luisiana, Kentucky y Virginia.