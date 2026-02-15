Se espera la llegada de más nieve a Nueva York, lo que podría complicar el tránsito durante las primeras horas del lunes. Un episodio breve de nieve ligera comenzará el domingo por la noche y se extenderá hasta la madrugada del lunes a lo largo del corredor I-95, afectando también a Long Island y zonas del noreste de New Jersey. Según los pronósticos de Fox Weather, la mayoría de las áreas recibirán entre 1 y 2 pulgadas de nieve, aunque en algunos barrios apenas se notará.

En la ciudad de Nueva York y en el extremo este de Long Island se calcula alrededor de una pulgada. Durante la noche, las temperaturas caerán a fines de los 20 y comienzos de los 30 grados Fahrenheit, lo justo para que la nieve se acumule en superficies sin tratar, como calles y áreas verdes.

Lo anterior podría generar pisos resbaladizos y condiciones de manejo peligrosas desde la noche del domingo hasta el viaje matinal del lunes, feriado por el Día de los Presidentes.

Los acumulados serían modestos, de entre 1 y 2 pulgadas, aunque suficientes para generar calles resbaladizas. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

La nieve irá disminuyendo temprano el lunes, a medida que el sistema costero se intensifique y se aleje del noreste. Para la tarde, volverá el sol y lo poco que se acumule no durará mucho.

Las máximas subirán a los 40°F el lunes por la tarde y se mantendrán así el martes y miércoles, ayudando a derretir restos de nieve y hielo.

Las autoridades advierten por posibles complicaciones en el tránsito durante el viaje matinal. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

El clima más templado continuará gran parte de la semana, aunque regresan las lluvias el miércoles y nuevamente el viernes.

En general, se trata de un evento menor y de corta duración, con solo unas horas complicadas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

¿Cuándo volverá el calor a Nueva York?

Se espera que las temperaturas en Nueva York comiencen a subir de manera consistente a partir del 25 de marzo de 2026, fecha en la que se prevé que los días superen los 13°C a 16°C.

El portal SECOM señala que, aunque la primavera astronómica inicia el 20 de marzo, el calor más estable llegará a la Gran Manzana durante la segunda quincena de abril, con máximas que podrían alcanzar los 22°C en días soleados.

Mayo se consolidará como el mes más agradable de la primavera, con temperaturas cómodas cercanas a los 24°C y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Los meteorólogos anticipan una tendencia general de temperaturas más cálidas de lo habitual para toda la temporada de 2026, aunque no se descartan variaciones climáticas o lluvias moderadas típicas de la estación.