La ciudad de Lima experimentará una mayor sensación de bochorno este lunes 16 y martes 17 debido al incremento de la cobertura nubosa, fenómeno asociado a las lluvias que se registrarán en la costa del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El ingeniero Javier Mora, especialista en meteorología de la entidad, explicó que la nubosidad impide que el calor acumulado durante el día se disipe con normalidad, lo que provoca un aumento de la humedad en superficie y genera una sensación térmica más elevada. “La cobertura nubosa hace que el calor no pueda salir y, por lo tanto, aumenta la humedad, dando lugar a una sensación de bochorno”.

Según el organismo técnico, este efecto podría hacer que la población perciba temperaturas cercanas a los 30 grados, especialmente durante las horas de la tarde, el atardecer y la noche.

El bochorno, de acuerdo con el Senamhi, es la presencia de aire caliente y sofocante, producto de altos niveles de humedad en días calurosos. En estas condiciones, el cuerpo humano transpira para regular su temperatura, pero la elevada humedad dificulta la evaporación del sudor, intensificando la sensación de calor.

En su más reciente aviso meteorológico, la entidad advirtió que entre el lunes 16 y el martes 17 de febrero se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en la costa, acompañadas de mayor nubosidad e incremento de la sensación térmica en distintos momentos del día.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el Senamhi reportó que ayer domingo se registró una ligera llovizna en horas de la mañana en algunos distritos de Lima, situación que anticipa el aumento de humedad previsto para los siguientes días.