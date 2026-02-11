Reportan 59 fallecidos durante temporada de lluvias y alertan sobre posible Niño débil. Foto: Andina
Reportan 59 fallecidos durante temporada de lluvias y alertan sobre posible Niño débil. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El jefe de la entidad, Luis Arroyo, indicó que, del total de fallecidos, 15 murieron por descargas eléctricas y la mayoría por deslizamientos y huaicos.

Estos fenómenos

LEA TAMBIÉN: Senamhi: 27 provincias de la Costa están en alerta por lluvias ligeras a moderadas

y el sector de Caballococha en Loreto.

En tanto, en lo que va del año, se han registrado 1423 emergencias por lluvias y 698 distritos han sido declarados en estado de emergencia.

LEA TAMBIÉN: Senamhi alerta que se reportarán lluvias de verano en la costa peruana

Posible llegada de un Niño “débil”

En otro momento, L

Esto implicaría el eventual registro de lluvias esporádicas, dentro de rangos normales o ligeramente superiores, sobre todo en la costa desde Tumbes hasta Ica.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos ponen “en jaque” a 15.5 millones en Perú: conoce si tu región está expuesta

Sin embargo, el funcionario precisó que no sería un evento extremo, pero que podría causar daños en zonas que tengan mala infraestructura de drenaje.

Ante ello, En Tumbes, por ejemplo, donde aún no hay sistemas completos de drenaje, se realizan obras a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

En Trujillo, también, avanzan obras estructurales para mitigar los efectos de la quebrada San Ildefonso. Además, se planean intervenciones en Chiclayo, Piura y Tumbes para mejorar la infraestructura ante posibles lluvias relacionadas al Niño débil.

Indeci indicó que un posible Niño débil se registrarían lluvias esporádicas, dentro de rangos normales o ligeramente superiores, sobre todo en la costa desde Tumbes hasta Ica. Foto: Andina
Indeci indicó que un posible Niño débil se registrarían lluvias esporádicas, dentro de rangos normales o ligeramente superiores, sobre todo en la costa desde Tumbes hasta Ica. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi: 27 provincias de la Costa están en alerta por lluvias ligeras a moderadas
Lluvias y huaicos ya preocupan al agro en Perú: la lista de zonas expuestas
En Arequipa 19 distritos fueron declarados en emergencia por lluvias intensas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.