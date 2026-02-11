Un total de 59 personas fallecidas se reportaron, desde el inicio de la temporada de lluvias en diciembre en el país, por deslizamientos, huaicos y descargas eléctricas, según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El jefe de la entidad, Luis Arroyo, indicó que, del total de fallecidos, 15 murieron por descargas eléctricas y la mayoría por deslizamientos y huaicos.

Estos fenómenos se deben a la saturación de los suelos por lluvias intensas prolongadas, lo que aumenta el riesgo en zonas vulnerables.

Las zonas más afectadas por las lluvias son la zona andina central y sur, y partes de la selva como Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Cajamarca y el sector de Caballococha en Loreto.

En tanto, en lo que va del año, se han registrado 1423 emergencias por lluvias y 698 distritos han sido declarados en estado de emergencia.

Posible llegada de un Niño “débil”

En otro momento, Luis Arrollo advirtió que podría presentarse un fenómeno de Niño “débil” desde el mes de marzo en el país, lo que generaría lluvias esporádicas en la costa peruana.

Esto implicaría el eventual registro de lluvias esporádicas, dentro de rangos normales o ligeramente superiores, sobre todo en la costa desde Tumbes hasta Ica.

Sin embargo, el funcionario precisó que no sería un evento extremo, pero que podría causar daños en zonas que tengan mala infraestructura de drenaje.

Ante ello, el funcionario indicó que se vienen realizando obras ante este posible fenómeno. En Tumbes, por ejemplo, donde aún no hay sistemas completos de drenaje, se realizan obras a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

En Trujillo, también, avanzan obras estructurales para mitigar los efectos de la quebrada San Ildefonso. Además, se planean intervenciones en Chiclayo, Piura y Tumbes para mejorar la infraestructura ante posibles lluvias relacionadas al Niño débil.