Senamhi alerta que se reportarán lluvias de verano en la costa peruana. Foto: Andina
Senamhi alerta que se reportarán lluvias de verano en la costa peruana. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, se presentarán lluvias de verano hasta el lunes 9 de febrero.

La entidad precisó que este fenómeno se origina por la alta intensidad de las lluvias en la zona andina del país, cuyo flujo se está desplazando hacia el litoral, afectando sobre todo a la costa norte.

muestra que el traslado de las precipitaciones hacia la costa es un proceso natural en estas condiciones.

LEA TAMBIÉN: En Arequipa 19 distritos fueron declarados en emergencia por lluvias intensas

. Además, personal policial y equipos de emergencia han sido informados por posibles aniegos urbanos.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos ponen “en jaque” a 15.5 millones en Perú: conoce si tu región está expuesta

El Senamhi, ante estas precipitaciones, pidió maximizar las precauciones a la población y a las autoridades, debido al riesgo de activación de quebradas por acumulación de agua en zonas altas.

El Senamhi pidió maximizar las precauciones a la población y a las autoridades, debido al riesgo de activación de quebradas. (Foto: Andina)
El Senamhi pidió maximizar las precauciones a la población y a las autoridades, debido al riesgo de activación de quebradas. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias en Perú: registran 36 fallecimientos en lo que va del año por precipitaciones
Ica en alerta por desborde del río Pisco: se inundan más de 10 hectáreas de cultivo de maíz
Puno: derrumbes en San Gabán paralizan el tránsito en la carretera Interoceánica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.