El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que en la costa peruana, específicamente desde Tumbes hasta Ica, se presentarán lluvias de verano hasta el lunes 9 de febrero.

La entidad precisó que este fenómeno se origina por la alta intensidad de las lluvias en la zona andina del país, cuyo flujo se está desplazando hacia el litoral, afectando sobre todo a la costa norte.

La institución acotó que el flujo de la sierra es el principal impulsor de estas lluvias de verano en el litoral y que el monitoreo constante del fenómeno muestra que el traslado de las precipitaciones hacia la costa es un proceso natural en estas condiciones.

El informe técnico emitido por la entidad precisó que, aunque las lluvias se concentrarán en el norte del país, la alerta se extiende hasta Ica. Además, personal policial y equipos de emergencia han sido informados por posibles aniegos urbanos.

El Senamhi, ante estas precipitaciones, pidió maximizar las precauciones a la población y a las autoridades, debido al riesgo de activación de quebradas por acumulación de agua en zonas altas.