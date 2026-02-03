Además, el Enfen incorpora un elemento adicional: que en la costa norte no se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales.

Pronostica que podrían predominar caudales sobre lo normal, particularmente para los ríos Tumbes y Chira (Piura) en abril, aun cuando predomina un fenómeno de El Niño Costero que tendría magnitud débil.

En lo inmediato, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes 2 de febrero una alerta naranja advirtiendo que Lima y otras 20 regiones podrían registrar lluvias de intensidad entre fuerte y moderada, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

Hay 25 vías afectadas por eventos climáticos

Estos últimos pronósticos parecen estarse cumpliendo, pues este lunes a su vez la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) alertó sobre 25 vías con tránsito restringido o bloqueado debido a la caída de huaicos causados por fuertes lluvias.

Según Sutran, la mayor parte de carreteras afectadas por los fenómenos naturales se reportan en la región Junín, donde hay siete rutas con tránsito restringido por deslizamientos de lodo y piedras o erosiones de plataforma por las lluvias intensas, seguido de Cusco, Huánuco, Lima, Pasco, Ayacucho, Moquegua, Piura y La Libertad.

Hasta la semana pasada, se reportaban entre cinco a siete vías afectadas por desastres naturales, es decir que la caída de huaicos empieza a recrudecer, en un escenario marcado por la posible ocurrencia de El Niño Costero.

Este lunes Sutran reportó tránsito restringido o bloqueado en 25 carreteras a nivel nacional. (Foto: Andina)

Riesgo por huaicos e inundaciones hasta abril próximo

Ante la posibilidad de que ese fenómeno climático se presente este año, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), elaboró un Escenario de Riesgo por Lluvias para el periodo febrero-abril 2026 a nivel nacional, al cual tuvo acceso Gestión.

En el documento, la citada entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, incluye data del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que ha identificado 2,177 zonas críticas donde pueden presentarse movimientos en masa (huaicos, derrumbes, avalanchas, etcétera), que se concentran en los departamentos de Lima, Cajamarca, Arequipa, Ancash y San Martín.

En total, existen 15.5 millones de personas y 5.5 millones de viviendas, además de infraestructura educativa y de salud, en peligro de sufrir daños por huaicos e inundaciones hasta abril del presente año, según la información oficial.

En detalle, y en base a pronósticos de lluvias intensas del Senamhi hasta abril, el Cenepred advierte que en ese periodo existen condiciones de riesgo muy alto para cerca de 1.7 millones de personas que pueden ser afectadas por movimientos en masa (huaicos) y 1.4 millones por inundaciones.

Las regiones con población más expuesta a los riesgos “muy altos” son:

GRÁFICO

En nivel de riesgo alto de ser afectados por huaicos se encuentran 2.6 millones de personas; por inundaciones son 9.8 millones.

Las regiones con población más expuesta a los riesgos “altos” son:

GRÁFICO

¿Qué impacto tendría en la economía?

Explicó que El Niño puede tener doble impacto negativo. El primero de ellos afecta actividades productivas como la agricultura, la minería, además de dañar las vías de transporte y el turismo, que hace que esas actividades produzcan menos de lo normal.

De ocurrir El Niño Costero este año, podría tener impacto transitorio en los precios de alimentos, según economista Jorge González

El segundo impacto, anotó, puede ser un incremento transitorio en los precios de los alimentos, todo lo cual se traduce en un shock negativo que golpea la oferta agregada en la economía, y resiente el crecimiento, y que, si ahora se habla de un Niño de magnitud débil, podría resentir en algunos puntos porcentuales el crecimiento esperado.