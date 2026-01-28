“Perú se ha convertido en una potencia agroexportadora", destacó el ministro Cuno. | Gob.pe
“Perú se ha convertido en una potencia agroexportadora", destacó el ministro Cuno. | Gob.pe
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, para este año, .

“Perú se ha convertido en una potencia agroexportadora, es necesario que se siga generando mayores ventanas comerciales para la oferta exportable del país. En el primer mes del 2026, ya hemos logrado el acceso de banano a Argentina y de miel de abeja a Paraguay”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

En los últimos cinco años, el Perú logró el acceso de 114 productos agropecuarios a diversos mercados internacionales, como resultado de rigurosos procesos de negociación técnica y sanitaria. Estos avances se reflejaron en el crecimiento sostenido de las agroexportaciones, cuyo valor superó los US$ 13,000 millones a noviembre de 2025.

“Desde el Gobierno, se seguirá impulsando el crecimiento agroexportador, no solo con la apertura de mercados; sino que también con la ejecución de grandes proyectos de riego, financiamiento y la articulación comercial”, manifestó la máxima autoridad del Midagri.

Es importante mencionar que, para impulsar nuevos accesos sanitarios y comerciales, el país despliega un trabajo articulado con los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de Relaciones Exteriores (RR.EE.), así como con representantes de Promperú, AGAP, ADEX, APA, ASOPORCI y otras entidades estratégicas.

Potencia agroexportadora

A la fecha, el Senasa mantiene gestiones avanzadas para el acceso de uva a Chile y Egipto; limón eureka hacia Nueva Zelanda y Argentina; naranja a Chile; pitahaya a Bolivia y Argentina; aguaymanto a Estados Unidos; arándano (fruta fresca) a Ecuador, Nueva Zelanda y Japón; granada a Malasia, Taiwán, Tailandia y Corea; arroz grano pilado a Ecuador, mango a Malasia, cereza a China; así como las mejoras de condiciones de exportación de espárrago a Estados Unidos y a la Unión Europea.

En materia de productos pecuarios, se mantienen gestiones para el acceso de carne de ave a Paraguay, carne de ave (industrializado) a Singapur, carne de cerdo (industrializado) a Singapur, semen de equino y pet food Argentina.

Si bien es cierto la meta establecida para este año es de 16 accesos, mediante el trabajo estratégico del Senasa se proyecta superarla, que permitirá seguir impulsando el sector agroexportador, que durante el 2025 superó ventas por más de US$ 15,000 millones.

