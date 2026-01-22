La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha capturado la atención agroexportadora de Perú. Si bien se trata de una región con lazos aún nacientes, los primeros pasos son fuertes y permiten que las expectativas crezcan con los años. ¿Qué se priorizará en este 2026?

Erick Aponte, consejero económico comercial de Perú en la región ASEAN, detalló los alcances durante el lanzamiento de la ‘Agenda Agroexportadora 2026: oportunidades que impulsan el sector’, a cargo de ADEX.

El potencial del cacao

El especialista indició que el Perú se encuentra todavía en una fase de introducción de productos, pero con amplio margen de crecimiento, especialmente en Malasia, Tailandia, Indonesia y Singapur.

Un respaldo importante es, además, la amplia cobertura de acuerdos comerciales en estas zonas. Frente a ello, se concentró en el éxito de algunos productos no tradicionales: el protagonista fue el cacao.

“El dato más importante aquí es el de cacao en grano. [...] No tabletas ni cacao en polvo. [...] Malasia e Indonesia están dentro de los mercados más grandes de importación de nuestro cacao en grano”.

Posteriormente, especificó los productos que se pueden conseguir en cada parte de ASEAN y cuáles están aún en gestión. ¿Cómo se divide el mapa?

A Indonesia ingresan arándanos, cítricos, uva, chía, maca, tara y quinua. Mientras que el producto en camino es el mango.

A Filipinas llegan la maca, la quinua y el cacao. Las paltas, las uvas y los cítricos se encuentran en proceso.

Singapur se lleva la corona porque tiene acceso a todos los productos: cítricos, uvas, arándanos, palta, mangos, espárragos, chía, maca, tara, quinua y más.

Tailandia, por su parte, recibe uvas, arándanos, palta, espárragos, chía, maca, tara y quinua. En camino están los cítricos y la granada.

En esa línea, brindó un dato: Singapur, Malasia y Vietnam son los únicos países que aún compra uvas Red Globe. Aunque es una tendencia favorable para el país, Aponte precisó que no será sostenible. Es decir, nuestro país debe empezar a apostar por otras variantes.

Cultivos de cacao peruanos se ven beneficiados ante la demanda internacional. Foto: gob.pe

¿Y el valor agregado?

Dada la ventana comercial que los acuerdos permiten, lo que faltaría, sostuvo Aponte, son los productos con valor agregado.

“Asia, en general, es la región con mayor crecimiento del mundo. Hay casi 700 millones de habitantes solo en el sudeste, con consumidores que están mostrando interés y poder de compra de productos premium y saludables”.

Y agregó: “Los compradores quieren ver, tocar el producto para tomar la decisión de compra. Solo cuando ven el producto y lo conocen en persona deciden” .

En otro momento de la presentación, Mónica Salazar, gerente general de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, explicó que un paso medular es entender el perfil del consumidor asiático, porque es la única manera de brindarle al comprador lo que realmente demanda.

“En los países del sudeste asiático está creciendo la clase media joven con poder adquisitivo, con gusto sofisticados y globalizados. Debemos entrar al mercado con productos de alta calidad. Hemos visto oportunidades en Tailandia con la palta, pero también inquietudes de cómo se usa. Debemos encontrar y explicarles la fórmula que a ellos les cause satisfacción”, aseguró.

En resumen, ambos coincidieron en que la arista que acompaña al acceso comercial es la capacidad de invertir en promoción, presencia física y activación de marca .

El dato:

El primer vicepresidente de ADEX, Rafael del Campo, informó que al cierre del 2025 se espera lograr exportaciones agrarias por alrededor de US$ 14,500 millones. Sus expectativas coinciden con las de AGAP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).