Entre enero y diciembre del 2025, las exportaciones de esa fruta alcanzaron las 756,545 toneladas, por US$2,025 millones, lo que significó un crecimiento del 27% en volumen, y de 13% en valor, en comparación con el 2024, según un análisis de Fresh Fruit y de Preciso Consultoría, en base a cifras de la Sunat.

El monto exportado de uvas fue además el más alto registrado hasta ahora a nivel global, y se dio, a pesar de que el precio -que alcanzó un promedio de US$2.67 por kilogramo el 2025-, tuvo una caída en 11% respecto a los US$3.00 por kilo del año previo.

Alza pese a retraso en campaña

En cuanto al crecimiento en volumen (del 27%), este se dio a pesar de que la campaña de la uva peruana 2025-2026 –la cual debía empezar en setiembre pasado- sufrió un retraso inicial debido a factores climáticos (bajas temperaturas y dudas sobre aranceles).

Sin embargo, la producción se recuperó a partir de octubre, alcanzando su mayor pico en diciembre, donde los volúmenes cosechados fueron incluso mayores que los del primer trimestre del 2025 (culminando la campaña 2024-2025).

Precisamente la caída de precios de la uva en 2025 se atribuye principalmente a un exceso de oferta global, impulsado por cosechas récord en grandes exportadores como Perú, pero también mayores volúmenes de Chile, China, Italia, entre otros.

¿Qué explica el récord?

Consultado sobre el tema, Fernando Cilloniz, presidente de Inform@cción, en diálogo con Gestión, confirmó que, en efecto el último año se ha visto un récord en la exportación de uva, y que eso muestra que el Perú es ahora más competitivo que otros proveedores mundiales.

Ello, explicó, se debe a que hay empresas peruanas que han apostado mucho más rápidamente que otros países competidores por introducir mejoras genéticas y cambios por variedades patentadas de alta productividad, y que son las que están liderando el crecimiento.

Al respecto, según el estudio de Fresh Fruit y Preciso Consultoría, el último año se ha visto un crecimiento en el número de empresas en el Perú dedicadas a la exportación de uva, con 204 empresas que realizaron envíos, un 17.24% por encima de las 174 compañías del 2024.

No obstante, refiere que la mayor oferta estuvo concentrada en tres grandes firmas que superaron los US$100 millones en valor exportado, a lo que se sumaron 35 empresas por encima de US$10 millones, y 46 en el rango de 1 a 10 millones de dólares, quedando el resto debajo de ese umbral.

Lo que se viene este año

A pesar del récord alcanzado este año, las proyecciones para la exportación de uva peruana dan cuenta que enfrentará desafíos, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional.

Cilloniz proyectó que al cierre de la campaña 2025-2026 de la uva peruana, su volumen podría alcanzar un crecimiento 5% mayor que la campaña 2024-2025, aunque que en todo el 2026 estima que podría alcanzar una producción de 700 mil toneladas (es decir ligeramente menor que las 756,546 toneladas del 2025) por un valor similar a la del 2025, es decir cercana a los US$2,000 millones.

Explicó que la siembra de vid en una de sus principales zonas productores, como es Ica, si bien no está al tope, sigue creciendo, pero a un menor ritmo, aunque se prevé a futuro que Arequipa sea la región que podría tener un mayor crecimiento.

¿Nos desplazará China este 2026?

Mientras tanto, a nivel internacional, según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), se proyecta que las exportaciones de uva de mesa de China aumenten considerablemente en el año comercial 2025/2026, alcanzando las 770,000 toneladas.

Eso, según Portal Frutícola, representaría un aumento del 16% respecto a la temporada anterior, y de lograrse, pondría a China a la par con Perú como el mayor exportador mundial de esa fruta, tras haber superado ya a Chile el año pasado.