¿Cómo llegará la exportación de uva peruana al 2026? (Foto: Andina)
¿Cómo llegará la exportación de uva peruana al 2026? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Al cierre del 2025, los embarques de uva peruana al exterior marcaron una recuperación tras la contracción de sus envíos en -1.65% en el año 2024, y rompieron un récord, consolidando al Perú como el primer productor mundial de esa fruta, a pesar de una caída en su precio.

TE PUEDE INTERESAR

Arándanos, uvas y más: los cultivos que se perfilan como las frutas más exportadas
Inka’s Berries suma dos socios inversores para respaldar crecimiento en mercado de arándanos
Puerto de Paita envía cerca de la mitad de arándanos exportados por Perú en el 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.