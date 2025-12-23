En noviembre de este año, la compañía inauguró una fábrica de goteros y aspersores de 7,000 m2 en Israel, su casa matriz (Foto: Rivulis)
En noviembre de este año, la compañía inauguró una fábrica de goteros y aspersores de 7,000 m2 en Israel, su casa matriz (Foto: Rivulis)
La empresa israelí Rivulis, especializada en brindar soluciones de microrriego para la agricultura, proyecta consolidar su crecimiento en el mercado peruano a través de una estrategia centrada en el sector agrícola, con énfasis en la tecnificación del riego y el soporte agronómico. La compañía global analiza sus próximos pasos en un contexto de fuerte dinamismo agroexportador y expansión de la demanda hídrica en la costa peruana.

