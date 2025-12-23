Eran Ossmy, presidente global de Rivulis, proyecta que la empresa cierre el 2025 con un crecimiento de doble dígito en facturación, en sintonía con la expansión sostenida del mercado, que crece entre 5% y 10% cada año.

“Este año, al igual que en los últimos tres, seguimos en una clara tendencia de crecimiento. El volumen del negocio en Perú ha aumentado significativamente. Contamos con proyectos llave en mano para agroindustrias que involucran la implementación de sistemas de riego o proyectos hidráulicos. Además, en varios de estos casos, brindamos el financiamiento”, destacó a Gestión.

Dicho impulso cobra aún más relevancia si se considera el alcance global de Rivulis. La firma israelí, que se fusionó con la europea Eurodrip hace algunos años, opera hoy con 20 fábricas distribuidas en todo el mundo y comercializa sus productos en más de 120 países. En el mercado peruano, donde ingresó en 1998, la compañía lidera con una participación del 30% en sistemas de microirrigación.

El ejecutivo resaltó que sus motores de crecimiento son tanto la agroindustria como los pequeños agricultores. “El crecimiento viene principalmente de las corporaciones, que buscan expandir constantemente sus áreas de cultivo para atender la demanda del mercado. Nuestras ventas se concentran más en el sector agroindustrial que en los pequeños agricultores”, explicó.

Pese a ello, mantiene una sólida presencia entre los productores de menor escala. A través de una red de distribuidores —principalmente casas de fertirriego y comercializadoras de fertilizantes—, Rivulis llega a agricultores que cultivan entre una y cinco hectáreas, dedicados a productos como cebolla, tomate y fresa para el mercado local.

Rivulis impulsa tecnificación agrícola Perú ante auge agroexportador

El contexto agrícola nacional respalda esta estrategia. El récord en exportaciones de paltas, uvas y arándanos desde la región costera ha llevado a muchas agroindustriales a intensificar el uso de sistemas de microrriego, ante la necesidad de optimizar el recurso hídrico en zonas naturalmente áridas o secas.

“El arándano es el cultivo con mayor proyección de crecimiento. Su alto precio garantiza buena rentabilidad, lo que incentiva a los agricultores a expandir sus terrenos. Estimamos que la demanda se mantendrá fuerte por al menos dos o tres años más”, señaló el ejecutivo.

Es escenario alentador incluso llevó a la compañía a evaluar, en 2023, la posibilidad de instalar su primera planta en el país, con una inversión estimada de US$ 30 millones. Sin embargo, la prioridad pasó a ser la integración de NaanDan, empresa recientemente adquirida, lo que postergó ese proyecto. Hoy, esa opción quedaría fuera del radar. “Por ahora, contamos con plantas en México, Argentina y Chile, que pueden atender el crecimiento de la demanda en Perú“, explicó.

Si bien no existen planes inmediatos de inversión en infraestructura, la empresa orienta sus recursos a ofrecer soporte agronómico, ayudando a los agricultores a identificar lo que necesitan para potenciar sus cultivos, comprender los beneficios de la microirrigación y adaptar esta tecnología a sus condiciones.

Rivulis centrará su estrategia en agricultores y expansión de productos

Mirando hacia 2026, Rivulis enfocará su estrategia en el segmento que representa su mayor base de clientes: los agricultores. “El sistema de microirrigación requiere una inversión mayor, pero su rendimiento y retorno son superiores. El reto está en que muchos agricultores no pueden costearlo, por eso buscamos soluciones más accesibles y fáciles de usar”, señaló el ejecutivo.

“Implementando sistemas de riego tecnificado pueden incrementar su productividad en 50% y ahorrar agua”, añadió.

En ese sentido, la inversión estará enfocada en programas de educación y capacitación, instalación en campo y mejoras logísticas, con el objetivo de que todas las soluciones —y los recursos necesarios para el desarrollo del sector agroindustrial— estén disponibles en el país justo cuando cada cultivo lo requiera.

“También, tenemos algunas iniciativas en marcha, como el desarrollo de nuevos productos, que también serán despachados al mercado local”, adelantó.

Con esta estrategia, la empresa proyecta crecer entre 5% y 10% en 2026, impulsada por la innovación y la capacitación a pequeños agricultores en riego tecnificado. “Vamos a impulsar con mayor fuerza nuestra línea de goteros, especialmente la cinta de riego por goteo que producimos en nuestra planta de México”, indicó.

Más datos sobre Rivulis

Operación. Rivulis opera con 20 fábricas distribuidas a nivel global y tres centros de desarrollo e innovación ubicados en Israel, Grecia y Estados Unidos. La compañía registra ventas anuales por US$ 700 millones y cuenta con una fuerza laboral de 3,000 empleados en todo el mundo.

Rivulis opera con 20 fábricas distribuidas a nivel global y tres centros de desarrollo e innovación ubicados en Israel, Grecia y Estados Unidos. La compañía registra ventas anuales por US$ 700 millones y cuenta con una fuerza laboral de 3,000 empleados en todo el mundo. Portafolio. La firma israelí cuenta con un amplio portafolio de soluciones de riego, que incluye marcas reconocidas como Ro-Drip, Compact y T-Tape, utilizadas por productores peruanos, como los de la zona de Majes, en Arequipa. “Rivulis también ofrece una extensa línea de aspersores para riego” , destacó el ejecutivo.

La firma israelí cuenta con un amplio portafolio de soluciones de riego, que incluye marcas reconocidas como Ro-Drip, Compact y T-Tape, utilizadas por productores peruanos, como los de la zona de Majes, en Arequipa. , destacó el ejecutivo. Nueva Fábrica. En noviembre de este año, la compañía inauguró una fábrica de goteros y aspersores de 7,000 m2 en Israel, su casa matriz.

En noviembre de este año, la compañía inauguró una fábrica de goteros y aspersores de 7,000 m2 en Israel, su casa matriz. Accionistas. El fondo de inversión Temasek, de propiedad del gobierno de Singapur, tiene el 70% de las acciones de la compañía Rivulis.