En 2023, la producción mundial de quinua fue de aproximadamente 112, 251 toneladas, de las cuales el Perú representó el 62% del total. según datos de FAO. (Foto: Difusión).
Fertilizantes Muchik, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de abonos, apunta a consolidarse como un actor clave en la industria agroexportadora, combinando crecimiento sostenido en el mercado local con una ambiciosa estrategia de internacionalización. Con una reciente expansión productiva, una nueva filial en EE.UU. y planes para diversificar su portafolio hacia superfoods, la empresa busca posicionarse como hub exportador a través de canales digitales como Amazon, en un contexto de creciente demanda global por productos orgánicos y sostenibles.

