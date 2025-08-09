Es tal la urgencia que el propio Gobierno -a un año de terminar su mandato- menciona en su proyecto que “ el marco actual resulta insuficiente y desactualizado , y no brinda condiciones para la modernización y desarrollo del servicio postal, en un mercado que evoluciona en sus necesidades, ni el cumplimiento de las obligaciones del Estado referentes a garantizar la prestación de un Servicio Postal Universal (SPU)”.

¿Qué se plantea en un contexto donde Temu, Aliexpress, Amazon y otras empresas toman cada vez más importancia en el Perú, lo que hace clave un servicio postal robustecido?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo resume en una ayuda memoria compartida con Gestión: “ El proyecto de ley representa un avance significativo para el sector, al modernizar un marco legal que ha estado vigente por más de 30 años y al asegurar un servicio postal universal de calidad en beneficio de la población , considerando el nuevo escenario postpandemia del servicio postal generando un nuevo giro de remisión de documentación hacia envío de mercancías por el incremento del comercio electrónico”.

Gestión detalla los puntos a considerar en la propuesta de reestructuración de esta empresa pública.

La situación actual de Serpost

Como punto de partida, según el análisis que hace el Poder Ejecutivo en su propuesta elevada al Parlamento, revisó la situación del operador designado. Así lo divide en tres puntos:

Situación operativa adversa: al perder participación en el mercado nacional, reducción desde 2014 (17 millones de envío) hasta el 2024 (1.3 millones de envíos). Baja calidad en los servicios: en 2024 el desempeño de Serpost está por debajo de lo logrado en el 2023, pasó del quinto al noveno puesto en ranking, lo cual representa un deterioro en los niveles de calidad del operador designado durante el 2024, particularmente entre junio y diciembre, alcanzando su nivel más bajo en octubre. Bajos niveles de cobertura: reducción constante de presencia en el territorio nacional: 2003 (1,697 puntos de atención) hasta 2024 (431 puntos de atención).

El operador designado: Serpost

Desde 2010 Perú cuenta con más de 500 empresas habilitadas para prestar el servicio postal, alcanzando 569 al finalizar el año pasado .

Ya son 34 años desde que el país apostó por la liberación del sector postal y su transformación hacia una industria en un escenario de competencia abierta. Aún así, existe la figura del operador designado -como en otros países, para que cumpla, de manera obligatoria, con el SPU- y la tutela de los servicios postales está bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con la propuesta de ley, Serpost se mantiene como operador designado, pero ahora se pone en blanco y negro sus obligaciones: debe cumplir con "un conjunto de servicios postales básicos que el Estado garantiza a todos sus habitantes, en todos los puntos del territorio nacional, en forma permanente y a tarifas asequibles, bajo condiciones de calidad determinadas".

Serpost: ¿puede financiar el reto de liderar el Servicio Postal Universal en Perú?

Serpost está bajo el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), por lo que, si bien tiene autonomía operativa, debe ajustarse a las políticas y directivas establecidas por Fonafe. Es más, sus presupuestos, planificación, ejecución y evaluación están coordinados y supervisados por el fondo .

El proyecto de ley no habla de que Serpost salga de Fonafe, pero le daría “más holgura” para manejar sus presupuestos.

Esto se entiende porque uno de los artículos propuestos refiere que la prestación del servicio postal universal por el operador designado -es decir Serpost- se financiará a través de sus ingresos por dicha prestación.

Estos ingresos además se usarían para invertir y mantener la red postal: hay que tomar en cuenta que al cierre del primer semestre del 2024 solo 404 distritos (de 1,891) cuentan con uno o más puntos de atención del operador designado.

Con esto en mente, en los próximos 10 años los ingresos de Serpost se verían así:

Comercio electrónico, la clave para Serpost

El crecimiento sin freno del comercio electrónico, claramente, ha revolucionado distintas actividades, entre ellas, la de los servicios postales. Tal es así que la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo le dedica todo un capítulo a este tema.

“Se busca establecer un régimen general de los servicios postales que permita tener servicios postales de calidad, eficientes y accesibles, así como promover la incorporación de los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales a fin de que los operadores postales se beneficien de las posibilidades de crecimiento que ofrece el auge del comercio electrónico (...)”, refuerza el MTC.

En detalle, el régimen planteado establecería que el Estado fomente el desarrollo de nuevos modelos de negocio postal que, aprovechando el desarrollo de las tecnologías digitales y/o en coordinación o cooperación con otras entidades públicas y privadas conforme lo establezca el reglamento contribuyan al crecimiento sostenible del comercio nacional e internacional.

El ecommerce sigue creciendo en Perú. Foto: Andina.

La clave en este punto será propiciar el acceso a los usuarios de menores recursos o en favor de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).

Se agrega también que Perú promoverá la prestación de servicios postales híbridos, que comprenden procesos físicos y digitales en servicios específicos, que faciliten el acceso a estos servicios “y contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios postales que prestan los operadores postales y el operador designado”.

El Estado también impulsará que los servicios derivados del comercio electrónico que tengan naturaleza de servicio postal y pertenezcan al régimen de los servicios postales sean prestados por los operadores postales y el operador designado a fin de ordenar y fortalecer el sector postal.