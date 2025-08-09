¿Qué medidas garantizan que el servicio postal en el Perú sea otorgado en beneficio del usuario final? (Foto: Pexels)
¿Qué medidas garantizan que el servicio postal en el Perú sea otorgado en beneficio del usuario final? (Foto: Pexels)
Camila Vera
mailCamila Vera

Bajo el carácter de “muy urgente”, el Poder Ejecutivo elevó ante el Congreso de la República la petición de someter a consideración un proyecto de ley para regular el Régimen General de los Servicios Postales. El foco está en darle a los Servicios Postales del Perú (Serpost) “nuevos aires”.

