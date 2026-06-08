Con el objetivo de impulsar soluciones para una movilidad urbana más sostenible, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el concurso nacional “Reto Ciclovial 2026: Diseño Juvenil de Infraestructura Ciclovial Urbana”, dirigido a estudiantes universitarios de todo el país.

La convocatoria busca involucrar a jóvenes en el desarrollo de propuestas innovadoras orientadas a fortalecer la infraestructura para el uso de la bicicleta como medio de transporte, promoviendo entornos urbanos más seguros y amigables para los ciclistas.

Entre los incentivos más destacados figura el acceso a becas internacionales otorgadas por la organización Youth for Road Safety (YOURS), que permitirán a los participantes ganadores acceder a programas de formación especializados en seguridad vial y movilidad sostenible a través de la plataforma YOURS Academy .

El equipo que obtenga el primer lugar recibirá, además, un certificado de reconocimiento emitido por el MTC, difusión de su proyecto en los canales institucionales y distinciones por parte del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Asociación Ciudadana por la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial (Moviss).

El concurso del MTC busca incentivar la participación de universitarios en el diseño de infraestructura para la movilidad sostenible. Foto: Andina.

Los participantes que alcancen el segundo puesto también accederán a certificados, reconocimiento de las entidades aliadas y becas de formación internacional. En tanto, el tercer lugar será reconocido con certificados y distinciones otorgadas por las instituciones organizadoras y colaboradoras.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 12 de junio a través de los canales oficiales del MTC. La relación de equipos seleccionados será difundida el 15 de junio.

Los interesados pueden inscribirse ingresando a este link, en ingresando todos sus datos: https://forms.gle/iX5TZB8yPPy8vU41A.

La jornada final y ceremonia de premiación se desarrollarán el 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima.

El concurso es organizado por la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, perteneciente a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC. Asimismo, cuenta con la colaboración del Comité de Observatorio de Transporte y Movilidad Sostenible del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y el respaldo técnico de Moviss.