Con el objetivo de impulsar soluciones para una movilidad urbana más sostenible, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el concurso nacional “Reto Ciclovial 2026: Diseño Juvenil de Infraestructura Ciclovial Urbana”, dirigido a estudiantes universitarios de todo el país.
La convocatoria busca involucrar a jóvenes en el desarrollo de propuestas innovadoras orientadas a fortalecer la infraestructura para el uso de la bicicleta como medio de transporte, promoviendo entornos urbanos más seguros y amigables para los ciclistas.
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Entre los incentivos más destacados figura el acceso a becas internacionales otorgadas por la organización Youth for Road Safety (YOURS), que permitirán a los participantes ganadores acceder a programas de formación especializados en seguridad vial y movilidad sostenible a través de la plataforma YOURS Academy.
El equipo que obtenga el primer lugar recibirá, además, un certificado de reconocimiento emitido por el MTC, difusión de su proyecto en los canales institucionales y distinciones por parte del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Asociación Ciudadana por la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial (Moviss).
Los participantes que alcancen el segundo puesto también accederán a certificados, reconocimiento de las entidades aliadas y becas de formación internacional. En tanto, el tercer lugar será reconocido con certificados y distinciones otorgadas por las instituciones organizadoras y colaboradoras.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 12 de junio a través de los canales oficiales del MTC. La relación de equipos seleccionados será difundida el 15 de junio.
Los interesados pueden inscribirse ingresando a este link, en ingresando todos sus datos: https://forms.gle/iX5TZB8yPPy8vU41A.
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La jornada final y ceremonia de premiación se desarrollarán el 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima.
El concurso es organizado por la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, perteneciente a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC. Asimismo, cuenta con la colaboración del Comité de Observatorio de Transporte y Movilidad Sostenible del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y el respaldo técnico de Moviss.