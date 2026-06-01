Han pasado seis años desde que el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumió la operación provisional de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), tras declarar la caducidad de su concesión a manos de Azteca Comunicaciones, pero hasta el momento ese sector no define el mecanismo bajo el cual se espera volverlo a entregar al sector privado.

Así se puede concluir, de las declaraciones que dio el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que lo citó para conocer el avance de ese y otros proyectos para llevar Internet de alta velocidad a regiones de la Amazonía.

Vale recordar que la RDNFO, de 13,500 kilómetros, recorre 22 de las 24 regiones, y a través de 21 concesiones regionales de banda ancha conectados a esa red troncal, lleva Internet de alta velocidad a 180 capitales de provincia y 136 localidades del interior del país, a excepción de Tumbes y Loreto.

Red troncal sin uso

El presidente de esa comisión, Juan Carlos Mori (congresista por Loreto) refirió que, si bien ya existe tendido de fibra óptica desde la provincia de Yurimaguas a Iquitos y de Iquitos hasta la localidad de Santa Rosa y Pucallpa, ninguno de los centros poblados por donde atraviesa esa red pueden hacer uso de Internet.

Analistas consideran que puede no ser sostenible el tendido de fibra óptica de la Red Dorsal si no se logra acordar mejores precios. (Foto: MTC)

En esa comisión, Patricia Díaz, directora de Programas y Proyectos del MTC, reconoció que -en efecto-, un 81% de centros poblados en la región Loreto, el 45.7% de poblados en San Martín, entre otras localidades amazónicas, no tienen cobertura del servicio.

Refirió que, si bien se ha avanzado en la cobertura con Internet móvil en las localidades más grandes, hay muchos centros poblados “atomizados”, con cien a menos habitantes, donde hay una brecha que es difícil de cerrar.

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Internet fijo no avanza

Pero, en cuanto al Internet fijo, refirió que (solo) un 4.19% de centros poblados tienen cobertura, es decir un 96% no la tiene, mientras en Amazonas la penetración es de sólo el 8.0%, y en Ucayali es el 4.11%.

Sin embargo, aseguró que el MTC está tratando de implementar más mecanismos para expandir la infraestructura de telecomunicaciones a regiones amazónicas, por ejemplo a través de ordenamiento de la banda de frecuencias, el concurso de bandas de 2.1 giga Hertz, o el canon al espectro radioeléctrico.

Eso, indicó, está permitiendo llevar el Internet bajo diversas tecnologías, incluido el 4G y 5G, a nuevas comunidades rurales e instalaciones públicas, como postas médicas, centros educativos y comisarías en las diversas regiones de selva.

A su turno, Javier Carranza, director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), ente que asumió el mantenimiento de la RDNFO hasta el 2028, afirmó que vienen trabajando en la actualización de los componentes de esa red.

Refirió que han concluido proyectos en Amazonas y San Martín para continuar mejorando la velocidad de Internet, llegando al 82% de capitales distritales, y que alistan otros proyectos que el MTC encargará a ProInversión vinculados al mismo servicio.

congresista: servicios no funcionan

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Transportes cuestionó que la información proporcionada por el MTC es la misma que vienen brindando en los últimos cinco años, y que los resultados no han variado para la región Loreto, y que en las cuencas de esa parte de la Amazonía los servicios de Pronatel no funcionan.

En respuesta a estas observaciones, el viceministro de Comunicaciones reconoció que la RDNFO, con un bajo nivel de uso, ha tenido un bajo impacto en el mercado, y que el enfoque de su sector, a través de Pronatel, es recuperar el valor operativo de esa red dorsal junto con las redes regionales.

Modelo de concesión aún por definir

No obstante, García Loli indicó que (aun) deben definir, a través de una consultoría que han convocado, el mejor mecanismo para poder entregar esa infraestructura a ProInversión (para su promoción) y que esa agencia lo ofrezca al sector privado en las mejores condiciones para el Estado.

“La aspiración de mi gestión es dejar sentada cuáles serán las mejores alternativas (para ofrecer la RDNFO al mercado) que deberán ser elegidas por quien esté a cargo de la siguiente gestión (del MTC)”, aseveró el viceministro.

Es preciso recordar que es en julio del 2025 en que se suscribió el contrato de consultoría para elaborar un estudio especializado que permita definir un modelo competitivo, eficiente y sostenible para la red dorsal y las redes regionales, y cuyos resultados finales estaban previstos para el primer semestre del 2026.