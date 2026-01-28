A un poco menos de dos meses de culminar el plazo para que las empresas de electricidad y telecomunicaciones retiren cableado en mal estado o desuso de las zonas urbanas del país, la Defensoría del Pueblo exhortó a dichas compañías a cumplir con esa medida en consideración al peligro y la contaminación ambiental que representan su presencia en muchos puntos del país

Al respecto, mediante la Ley 31595, aprobada en octubre de 2022, se otorgó las referidas empresas un plazo de 24 meses para que cumplan con retirar el cableado en mal estado o en desuso en las zonas urbanas del país. Dicho plazo empezó a contabilizarse desde la aprobación del reglamento de la mencionada ley, a través del Decreto Supremo 007-2024- MTC del 12 de marzo del 2024.

En un recorrido por arterias de Lima Norte como las avenidas Universitaria, Las Palmeras, Túpac Amaru, entre oyras. se constató que la acumulación de cables en diversas zonas representan un peligro para la integridad de la población, por su cercanía a las viviendas e inclusive por desprendimientos de los mismos que obstaculizan el tránsito y generan riesgos de caídas, situación que es de preocupación de los ciudadanos entrevistados por los comisionados de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte.

Asimismo, en algunos puntos del distrito de San Martín de Porres, como en el Jr. Riobamba (cuadras 2, 3 y 4), los cables están cubiertos con plásticos, mientras que en varios puntos de la Av. Augusto B. Leguía, los cables se entrecruzan con plantas enredaderas, condiciones que incrementan las posibilidades de energización de los cables y el riesgo de accidentes ante su manipulación o intento de retiro sin implementos de seguridad.

Av. Augusto B. Leguia en San Martín de Porres, para ocultar los cables están extendiendo sus plantas enredaderas. Foto Defensoría

Recuperación de la áreas intervenidas

Cabe indicar que la legislación prevé que concluido el retiro del cableado en desuso o mal estado, las empresas concesionarias o proveedores de infraestructura pasiva, realizarán las acciones necesarias para garantizar que el área intervenida, sea debidamente recuperada, incluyendo las labores de limpieza pública.

En atención a lo señalado, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte indicó que continuará haciendo un seguimiento al proceso de retiro de los cables inservibles y en mal estado en esta parte de la capital. Cualquier reclamo o información sobre el particular la pueden hacer llegar a través de las redes sociales de la Defensoría del Pueblo y la línea gratuita: 0800-15-170