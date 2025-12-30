En un pronunciamiento de urgencia, el organismo alertó que la difusión de mensajes alarmistas podría generar “pánico financiero”. Foto: GEC.
En un pronunciamiento de urgencia, el organismo alertó que la difusión de mensajes alarmistas podría generar “pánico financiero”. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La se pronunció sobre la delicada situación que atraviesa y atribuyó el origen de la crisis a una “implosión interna” provocada por exfuncionarios de la empresa estatal.

En un pronunciamiento de urgencia, el organismo alertó que la difusión de mensajes alarmistas podría generar “pánico financiero” y agravar aún más la posición de la petrolera frente al mercado y sus acreedores.

LEA TAMBIÉN: Petroperú: estos son los 2 componentes del DU que le darían un giro a la petrolera

“La propagación de discursos que generan pánico financiero solo servirá para deteriorar la ya frágil situación de Petroperú”, señaló la .

Asimismo, exhortó a las autoridades y actores políticos a manejar el escenario con una “visión de Estado”, evitando decisiones precipitadas que pongan en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país.

LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi cuestiona nuevos rescates a Petroperú: Es una empresa que está en quiebra

El organismo enfatizó que la crisis no solo tiene un impacto empresarial, sino también un componente estratégico para el país, al estar vinculada directamente con la . En ese sentido, remarcó tres prioridades que deben guiar cualquier medida: la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno y la garantía del suministro energético en todo el territorio.

“La Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante”, advirtió la institución, subrayando que un manejo irresponsable de la crisis podría comprometer seriamente el normal abastecimiento de combustibles y afectar a millones de peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: la luz al final del túnel
Fernando Rospigliosi cuestiona nuevos rescates a Petroperú: Es una empresa que está en quiebra
Petroperú: estos son los 2 componentes del DU que le darían un giro a la petrolera

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.