La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la delicada situación que atraviesa Petroperú y atribuyó el origen de la crisis a una “implosión interna” provocada por exfuncionarios de la empresa estatal.

En un pronunciamiento de urgencia, el organismo alertó que la difusión de mensajes alarmistas podría generar “pánico financiero” y agravar aún más la posición de la petrolera frente al mercado y sus acreedores.

“La propagación de discursos que generan pánico financiero solo servirá para deteriorar la ya frágil situación de Petroperú”, señaló la Defensoría.

Asimismo, exhortó a las autoridades y actores políticos a manejar el escenario con una “visión de Estado”, evitando decisiones precipitadas que pongan en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país.

El organismo enfatizó que la crisis no solo tiene un impacto empresarial, sino también un componente estratégico para el país, al estar vinculada directamente con la seguridad energética nacional. En ese sentido, remarcó tres prioridades que deben guiar cualquier medida: la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno y la garantía del suministro energético en todo el territorio.

“La Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante”, advirtió la institución, subrayando que un manejo irresponsable de la crisis podría comprometer seriamente el normal abastecimiento de combustibles y afectar a millones de peruanos.