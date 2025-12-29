El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó este lunes una posición crítica frente a la situación financiera de Petroperú y a los reiterados intentos del Estado por sostener a la petrolera estatal con recursos públicos.

Sus declaraciones se producen tras el anuncio de un nuevo proceso de reestructuración presentado por la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento sostuvo que el país no puede continuar asumiendo el costo de una empresa que, según dijo, arrastra una crisis estructural desde hace años.

“Está claro que el Perú ya no debe seguir pagando miles de millones de soles para mantener una empresa que está en quiebra desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Rospigliosi puso se refirió ala efectividad de los salvatajes económicos implementados en gobiernos anteriores, al señalar que ninguno logró revertir la delicada situación de Petroperú. En ese sentido, advirtió que insistir en las mismas estrategias solo prolonga el problema y traslada el peso financiero a todos los contribuyentes.

“Esperemos que esta vez sí haya una solución radical al tema, porque hemos tenido varios gobiernos que nos han venido diciendo que lo van a resolver, y lo único que hacen es seguir dándole más dinero de todos los peruanos”, añadió el legislador.

La situación de Petroperú continúa generando debate en el ámbito político. Mientras algunos sectores del Congreso defienden la necesidad de preservar a la empresa estatal por razones estratégicas, otros cuestionan su viabilidad financiera y el impacto que los rescates tienen sobre las cuentas públicas.

El anuncio de una nueva reestructuración vuelve a colocar a Petroperú en el centro de la agenda nacional, en un contexto de creciente presión fiscal y demandas por un uso más eficiente de los recursos del Estado.