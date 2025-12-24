Según un análisis económico del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a inicios de diciembre la demanda de GLP bordeó los 99,000 barriles diarios, un incremento del 19% en comparación con el 2024, y del 41% versus la demanda del 2023.

Evolución del consumo local de GLP. Fuente, Osinergmin

Sin embargo, refiere que la producción nacional de ese producto disminuyó en -4% en promedio mensual, alcanzando los 85,000 barriles por día, en tanto que sus importaciones tuvieron un crecimiento del 4%.

A su vez, de acuerdo con Perupetro S.A., la producción de líquidos de gas natural -de los cuales se extrae el insumo para la producción local de GLP- en noviembre alcanzó los 75,429 barriles en promedio diario (bpd), una contracción del 1.27% respecto a los 76,406 bpd de igual mes del 2024.

Cae referencia externa, pero sube precio local

Mientras tanto, este lunes 22 Osinergmin publicó su reporte semanal de precios de referencia internacional de los combustibles, donde da cuenta de una reducción del precio del GLP, de S/1.80 a S/1.77 por kilo, (o una rebaja del 1.67%), según observó el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

Sin embargo, Petroperú publicó este martes 23 un nuevo listado de precios de sus derivados del petróleo, donde la mayor alza la registra el precio mayorista del GLP, fijándolo en S/2.59 por kilogramo (incluidos impuestos), un aumento del 10% con respecto al precio del último viernes (S/2.36 por kilo).

Pero, además, si se lo compara con el precio del pasado 2 de diciembre, el valor de venta ex planta de ese gas por parte de la petrolera estatal fijado este martes, resulta 25% más alto que a inicios de este mes.

Al analizar este tema, Erick García Portugal, ex director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), observó que el precio de ese derivado por parte de Petroperú, resulta hoy 20.34% superior que el precio de referencia internacional del GLP.

Evolución del precio del GLP de Petroperú. Fuente: Erick García, ex director general de Hidrocarburos

Riesgos para el consumo local

El experto explicó a Gestión que, si bien esa compañía tiene una participación en el mercado mayorista del GLP menor al 5%, donde el mayor proveedor es Pluspetrol, un aspecto a considerar es que Petroperú juega un papel de regulador indirecto de ese mercado, porque muchas empresas privadas tratan de acercar sus precios a la de esa empresa pública.

Por su parte, Arturo Vásquez Cordano, ex viceministro de Energía, en diálogo con Gestión, dio a entender que hay otro riesgo para los consumidores locales del GLP, que es que su precio a nivel internacional se podría ver afectado por el aumento de la demanda mundial de ese producto.

Explicó que, en el hemisferio norte, en países como Estados Unidos y Europa, han entrado en los últimos meses en un periodo de invierno muy frío, que obliga a un mayor consumo de GLP para calefacción, situación que se podría prolongar hasta marzo del 2026.

El riesgo para el consumo interno, señaló, es que una mayor alza en el precio internacional del GLP no se podría ver atenuado, por cuanto el GLP fue retirado del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

A esto el experto le sumó el hecho de que se ha cerrado la planta de la empresa Zeta Gas Andino, la segunda de mayor capacidad de almacenamiento de GLP del país (con 12,000 toneladas), por labores de mantenimiento que se extenderán hasta la quincena de enero próximo.

Lograr mayor almacenamiento es clave

Dio a entender que el riesgo es mayor, en la medida que ha aumentado en forma significativa la demanda nacional por el consumo de ese combustible, al llegar ahora a 2.3 millones de toneladas en promedio anual, cuando hace dos décadas era de unas 400,000 toneladas anuales.

Al respecto, García Portugal refirió que el problema es que nuestro mercado de GLP tiene sólo capacidad de almacenamiento para tres días, lo cual hoy requiere de mucho monitoreo por parte de Osinergmin y el Minem, para liberar las existencias de ese producto cada vez que exista alguna contingencia en su suministro.

La solución en este caso, anotó el experto, es que se actualice la norma que regula el mantenimiento de capacidad de almacenaje de combustibles, de forma que se permita utilizar el 100% de la capacidad de las plantas de GLP.

Mientras tanto, indicó que aún está pendiente que el Minem reglamente la norma que crea la agencia de inventarios de combustibles, de forma que se pueda generar nueva infraestructura de almacenamiento de gas.

Para Vásquez Cordano, la solución al problema del almacenamiento pasa porque desde el Minem se genere un marco promotor de inversiones privadas en ese tipo de estructuras, lo cual consideró además clave para poder atenuar alzas en los precios del GLP.

“Los privados no tienen reglas claras ni un marco legal que les permita a ellos recuperar sus inversiones en almacenamiento. Eso tendría que reconocerlo el precio, tendría que un poquito castigarse el precio para que reconozca la inversión que haga un privado en almacenamiento”, anotó.

Gestión consultó a Petroperú sobre las razones de las variaciones en su precio del GLP, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvo respuesta.