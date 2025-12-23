Un nuevo ajuste al directorio de Petroperú. (Foto: Andina)
Un nuevo ajuste al directorio de Petroperú. (Foto: Andina)
La Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hicieron un nuevo cambio al directorio de la empresa estatal.

Luis Alberto Canales salió del cargo de presidente de Petroperú, aunque mantiene su condición de miembro del directorio, en la categoría de director independiente.

A partir de hoy 23 de diciembre quien será la cabeza de la empresa es Elba Rojas Álvares de Mares, la primera mujer en esta posición.

Con ello el directorio de Petroperú queda así:

  • Elba Rojas Álvares de Mares, presidenta del directorio
  • Luis Alberto Canales Gálvez, director
  • Jesús Ramírez Gutierrez, director
  • Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores
  • Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)

Este cambio llega después que la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, hiciera una declaración clave en una entrevista. .

Miralles afirmó que se viene preparando una serie de dispositivos legales que verán la luz en los próximos días con el objetivo de establecer un marco de control definitivo a la empresa estatal.

Gestión había informado que había riesgos en la refinería de Talara de Petroperú porque la empresa tenía deudas vinculadas al suministro de gas. (Foto: Difusión)

Los recientes cambios en el directorio

Cabe recordar que con el ingreso de Miralles a la cartera, como parte del Gobierno de José Jerí, se dio luz verde a la salida de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú, figura que había tenido respaldo de la entonces presidenta Dina Boluarte y sus ministros del MEF y Minem.

  • Fidel Moreno Rodríguez, presidenta del directorio
  • José Luis Balta Chirinos, director
  • David Quispe Figueroa, director
  • César Rodríguez Villanueva, director
  • Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)
  • Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores

  • Luis Alberto Canales Gálvez, presidente del directorio
  • Elba Rojas Álvarez de Mares, director
  • Jesús Ramírez Gutiérrez, director
  • Óscar Zapata, director
  • Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)
  • Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores

