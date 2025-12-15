Como se sabe, este año se cayó la licitación de los lotes VI, Z-69 y 206 (que es la unión de los actuales lotes XV y II), todos ellos ubicados en la cuenca Talara, en la región Piura, que había convocado Perupetro.

De hecho, el Lote VI no registra producción desde noviembre, mientras que el Lote Z-69 (cuyo contrato temporal con Petroperú se debió extender al no concretarse la subasta), registra menor producción, en torno a los 1,915 bpd, lejos de los 3,358 bpd en promedio anual, según el último reporte de Perupetro al 10 del presente mes.

Nueva plana en Perupetro

En medio de esta crisis que involucra a Perupetro, el directorio de esa agencia estatal, que preside desde hace un mes Carlos Bianchi, renovó este viernes su gerencia general y otras áreas corporativas, encargadas de la promoción, negociación, firma y supervisión de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Según Perupetro, esta nueva plana gerencial acompañará a Bianchi en una gestión orientada a reactivar las operaciones petroleras e impulsar mecanismos que permitan agilizar procesos para el desarrollo de proyectos en marcha, así como la llegada de nuevas inversiones al sector hidrocarburos.

Actualmente, son 25 contratos que tiene bajo su supervisión Perupetro, tanto para exploración como explotación en petróleo y gas natural, de los cuales nueve van a vencer en la siguiente década (los lotes 67, 8, 31-C, II, XIII, XX, Z-69, Z-1 y Z-6), a los que se suman los yacimientos de Camisea (lotes 88 y 56), aunque estos últimos vencerán aún a partir del año 2040.

contratos petroleros bajo supervisión de Perupetro

¿Qué prevén para evitar más atrasos?

En entrevista a Gestión, Bianchi reconoció que parte de los problemas que está enfrentando Perupetro, actualmente, radican en que comenzaba a agilizar sus procedimientos muy cerca a las fechas límites de los contratos.

A fin de resolver esa situación, dio a entender que van a poner atención a qué pasará con las áreas cuyos contratos están por vencer en los siguientes años, como el caso del Lote 88 de Camisea, que vencerá en el año 2040 y no se está negociando actualmente.

“Vamos a ver la forma de poner esto en lineamientos, que es parte de mi plan, y empezar (a ver los procedimientos para continuar operaciones) no como se ha estado haciendo (hasta ahora) sino mucho antes”, aseveró.

Explicó que, si en esa agencia se sabe cuándo terminan los contratos, cuánto tiempo demora un proceso (de subasta), en qué condiciones se debe ofrecer los lotes al siguiente operador, incluidos sus inventarios, temas técnicos y sus planes de abandono, desde ya uno puede planificar sus actividades, para que el operador pueda cumplir con sus obligaciones en el tiempo esperado.

Nuevos “jugadores” en zona gasífera

En el caso de los contratos de vencimiento más largo, como los de Camisea, Bianchi indicó que la empresa que actualmente opera los campos, Pluspetrol, no está esperando a que se acabe su contrato, sino que ya está mirando y solicitando lotes a su alrededor.

Explicó que en esa agencia están en reuniones técnicas (con el operador) para delimitar esas áreas que solicita, proveerle de información y adelantó que “en los próximos días va a haber noticias”, incluso de la participación de “nuevos jugadores” en esas zonas, a través de convenios de evaluación técnica (CET).

Lo mismo, anotó, realizan otras empresas en la zona, como el caso de China National Petroleum Corporation (CNPC) en el Lote 58, que está requiriendo también nuevas áreas, además de empezar a producir a partir de noviembre del 2026, en base a sus reservas de cerca de cuatro trillones de pies cúbicos de gas natural.

Vale explicar que un CET permite a las empresas, bajo riesgo propio, realizar estudios y actividades superficiales no invasivas (geofísicas y geológicas) para evaluar el potencial hidrocarburífero de una cuenca o área específica, es decir, no implica perforaciones ni exploración, sino una etapa previa.

Bianchi brindó detalles de su plan en entrevista con Gestión. | Gob.pe

Bianchi estimó que dos años es suficiente para que se realicen los estudios bajo el esquema de los CET y refirió que varios de los interesados en nuevas áreas que han suscrito esos convenio han señalado que, probablemente, antes de ese plazo estarían pidiendo suscribir contratos de licencia, a lo cual tienen prioridad por ser suscriptores de ese tipo de acuerdos.

Preocupación en gremio del sector

Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, señaló a Gestión que resulta preocupante que todos los procesos que ha tenido a su cargo Perupetro (en este año) se estén cayendo, pues afecta la continuidad de las operaciones y la confianza de los inversionistas.

Coincidió en que hay factores que han llevado a la caída de concursos, como la falta de antelación para su convocatoria, pero también otros como la distorsión que se creó con la participación de Petroperú en esos procesos o la regulación para la calificación de los postores.

En tal sentido, refirió que el objetivo, con el nuevo presidente de Perupetro, es trabajar en una agenda que permita recuperar la confianza de los inversionistas, retomar la licitación de lotes a la brevedad, poner en valor los yacimientos que están en producción y reactivar la industria de exploración.

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, señala que hay preocupación por caída de subastas de lotes petroleros. Foto SPH

Sin embargo, Cantuarias dio a entender que la situación del sector es más compleja y va más allá de Perupetro, pues recordó que ya varios productores han reclamado que Petroperú les adeuda más de US$ 120 millones, lo cual, advirtió, pone en riesgo la continuidad en la producción petrolera en el país.

Por tal razón, refirió que ya han conversado de este tema con el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, y que sostendrán una reunión con el nuevo viceministro de Hidrocarburos, Luis Jiménez, para avanzar en una agenda que vaya en línea con las propuestas del gremio.