La producción petrolera nacional, con 34,800 barriles en promedio diario (bpd), parece seguir una tendencia declinante. (Foto: Perupetro)
En lo que va de diciembre, la producción petrolera nacional, con 34,800 barriles en promedio diario (bpd), parece seguir una tendencia declinante, tras llegar a su menor nivel del 2025 en noviembre último (36,561 bpd). Esto ocurre en medio de una crisis que golpea al sector hidrocarburos al cabo de fallidos intentos por concretar subastas de lotes petroleros y el riesgo de paralización de yacimientos en el noroeste por deudas impagas de Petroperú.

