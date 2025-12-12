Perupetro, responsable de la administración de los recursos de hidrocarburos del país para su eficiente aprovechamiento, entra a un nuevo capítulo en su gestión ejecutiva. ¿De qué se trata?
El directorio de la entidad designó a Jorge Aguilar Lizárraga como el nuevo gerente general.
Aguilar es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, posee un MBA de la USMP y una especialización en Gerencia Ejecutiva en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
Como parte de su trayectoria profesional, ha liderado operaciones de activos en petróleo, gas y electricidad, donde destaca la puesta en marcha y consolidación de los dos proyectos de gas más importantes del país: Gas de Aguaytía (Lote 31 C) y Gas de Camisea (lotes 88 / 56).
Movimientos en Perupetro
Sin embargo, se dieron nombramientos adicionales al de Aguilar. Desde la entidad anunciaron el ingreso de nuevos funcionarios en las diversas gerencias corporativas esenciales de la entidad: aquellos que están a cargo de la promoción, negociación, suscripción y supervisión de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el país.
Esta nueva plana gerencial acompañará al presidente del directorio de Perupetro, Carlos Bianchi, en la actual gestión, orientada a reactivar las operaciones petroleras e impulsar mecanismos que permitan agilizar procesos para el desarrollo de proyectos en marcha, así como la llegada de nuevas inversiones al sector hidrocarburos.