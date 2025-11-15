El Poder Ejecutivo promulgó hoy el Decreto Supremo N° 022-2025-EM que amplia por seis meses el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del lote Z-69.

La norma fue publicada hoy en las Normas Legales del diario El Peruano, autorizando a Perupetro suscribir la modificación del contrato con Petroperú, actual operador del Lote Z-69.

“Ante la proximidad del vencimiento del contrato y conscientes de la importancia del Lote Z-69 para la región y para el país, se amplía por un periodo máximo de seis meses, el contrato de licencia vigente con Petroperú, con el fin de garantizar la continuidad de la producción de hidrocarburos”, señaló Perupetro en un comunicado.

“Esta decisión asegura la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera”, agregó.

Petroperú, actual operador, deberá además acreditar una producción fiscalizada promedio de al menos 3,045 barriles diarios en el último mes del periodo de vigencia.

El decreto también aprueba un nuevo esquema de regalías, propuesto por el Directorio de Perupetro S.A., entidad que solicitó formalmente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el inicio del procedimiento para la emisión de la norma.

Con la publicación del decreto, Perupetro queda autorizado a suscribir la adenda del contrato con Petroperú, en concordancia con la normativa vigente.

Asimismo, Perupetro indicó que en las próximas semanas realizará una nueva convocatoria de inversionistas para operar el Lote Z-69, “con el objetivo de atraer el interés de empresas con experiencia y solidez económica, garantizando inversiones sostenibles para los próximos años”, subrayó.

Un lote bajo presión: contexto del sector

La medida se adopta en un contexto de preocupación dentro de la industria petrolera.

El Lote Z-69, ubicado frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, produce en promedio 4,700 barriles diarios de petróleo y 13,8 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Tras la declaratoria desierta del concurso para un nuevo operador en septiembre, Perupetro buscaba evitar la paralización de las actividades.

Hasta ahora, el contrato temporal que mantenía Petroperú desde noviembre de 2023 vencía el 15 de noviembre de 2025. Fuentes del sector habían expresado su inquietud por la demora en la publicación del decreto, debido a que las operaciones offshore presentan mayores complejidades y no deberían detenerse para no afectar el personal operativo, el canon y otros ingresos derivados de la actividad.

La ampliación brindará a Perupetro tiempo adicional para ajustar las bases y relanzar un proceso competitivo que permita seleccionar a un nuevo operador de largo plazo para este lote estratégico.