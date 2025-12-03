Jiménez será el encargado del despacho que formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos. (Imagen: Andina)
Jiménez será el encargado del despacho que formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno anunció la designación de Luis Enrique Jiménez Borra como nuevo viceministro de Hidrocarburos del , mediante la Resolución Suprema N° 020-2025-EM publicada en El Peruano.

El cargo se encontraba vacante ante la renuncia de , quien se encontraba frente al viceministerio desde fines de marzo de 2024. Su salida fue oficializada a través de la la Resolución Suprema N° 019-2025-EM.

Ahora, Jiménez será el encargado del despacho que formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos.

Este cambio se da en medio de un momento complicado para .

LEA TAMBIÉN: Petroperú con cambios en el directorio: ¿cuál es la principal preocupación con este paso?

¿Cuál es el perfil de Jiménez?

El nuevo viceministro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con un doctorado en políticas públicas, y una maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas.

Su experiencia previa incluye haber sido gerente municipal y asesor de alcaldía de la . Recientemente también se dedicó a la docencia en diferentes universidades y hace unos años fue consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Anteriormente, el nuevo funcionario del Minem fue regidor de Lima Metropolitana por el Partido Aprista del Perú, organización en la que militó hasta 2017. Sin embargo, no presenta experiencia previa específica en puestos relacionados al .

La resolución que oficializó su nombramiento fue refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

TE PUEDE INTERESAR

Minem aplicará trámite único para proyectos de exploración en hidrocarburos
Cambios en Minem: Carlos Wilson Talavera Flores es el nuevo viceministro de Minas
Petroperú: Minem señala que cambio de directorio busca asegurar “que no requiera más recursos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.