El Gobierno anunció la designación de Luis Enrique Jiménez Borra como nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Suprema N° 020-2025-EM publicada en El Peruano.

El cargo se encontraba vacante ante la renuncia de Iris Marleni Cárdenas Pino, quien se encontraba frente al viceministerio desde fines de marzo de 2024. Su salida fue oficializada a través de la la Resolución Suprema N° 019-2025-EM.

Ahora, Jiménez será el encargado del despacho que formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos.

Este cambio se da en medio de un momento complicado para el sector de hidrocarburos que, según las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Miniserio de Economía y Finanzas (MEF), cerraría el año con un crecimiento nulo.

¿Cuál es el perfil de Jiménez?

El nuevo viceministro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con un doctorado en políticas públicas, y una maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas.

Su experiencia previa incluye haber sido gerente municipal y asesor de alcaldía de la Municipalidad de San Isidro. Recientemente también se dedicó a la docencia en diferentes universidades y hace unos años fue consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Anteriormente, el nuevo funcionario del Minem fue regidor de Lima Metropolitana por el Partido Aprista del Perú, organización en la que militó hasta 2017. Sin embargo, no presenta experiencia previa específica en puestos relacionados al sector de hidrocarburos.

La resolución que oficializó su nombramiento fue refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.