La producción minera peruana se incrementó en setiembre del 2025, con importantes registros en seis principales minerales como el cobre (3.7%), zinc (25.5%), plata (11.3%), plomo (18.7%), estaño (13.4%) y oro (0.1%), en comparación a similar mes del año previo, indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En setiembre de este año, la producción nacional de cobre ascendió a 240,995 Toneladas Métricas Finas (TMF) que significó un incremento de 3.7% respecto al mes anterior; en tanto que la producción acumulada de enero a setiembre de 2025 alcanzó un aumento de 2.7% con respecto a idéntico periodo del 2024.

Moquegua lidera la producción cuprífera con el 17.7%, seguido por Apurímac (15.3%), Arequipa (15.2%) y Ancash (13.8%), detalló el Boletín Estadístico Minero (BEM) que publica mensualmente el Minem.

Zinc

En tanto, la producción de zinc, en setiembre de 2025, alcanzó un incremento intermensual de 25.5%, mientras que la producción acumulada de enero a setiembre del 2025 registró 17.5% con relación a similar periodo del 2024.

Áncash con el 40.3% lidera la producción total; seguido de Junín y Lima, con el 15.5% y 12.5%, respectivamente.

Plata

Mientras la producción de plata, en setiembre 2025, registró un aumento de 11.3% en contraste a lo alcanzado el mes anterior; y la producción acumulada de enero a setiembre se incrementó en 8.3%.

Áncash lidera la producción con 19.7%, mientras Lima y Pasco, reportan el 19.5% y 14.2% respectivamente.

Plomo

La producción de plomo, en setiembre 2025, reportó un incremento intermensual de 2.8%, y la producción acumulada de enero a setiembre es 7.5% mayor que lo reportado al similar periodo del 2024.

Pasco produce el mayor volumen de plomo con el 30.5%, seguido de Lima y Junín con el 18.9% y 11.8% del total.

Estaño

Respecto a la producción de estaño, en setiembre 2025, registró un aumento de 13.4% respecto al mes anterior y una producción acumulada a setiembre superior en 3.2% en comparación con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Puno, sigue siendo el único productor de estaño en todo el Perú.

Oro

En cuanto a la producción nacional de oro, entre enero a setiembre del 2025, se reportó un aumento de 0.1% con respecto a similar periodo del año anterior.

La Libertad registra el mayor volumen de producción con 28.2%, le sigue Cajamarca y Arequipa con 24.3% y 21.5%.